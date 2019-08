To personer pågrepet etter mistenkelig dødsfall på Vinstra

Herfra overvåkes ting som ramler ned fra himmelen over Trøndelag

Saken oppdateres.

Politiet anser dødsfallet som mistenkelig, og to personer er pågrepet, siktet for drap.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.21 torsdag kveld.

Kjenninger

De involverte er kjent for politiet fra tidligere, opplyser politiet i en pressemelding. Politiet er i gang med varsling av pårørende.

Den avdøde ble funnet inne i et hus, og de to pågrepne er begge siktet for drap, sier politiadvokat Ingrid Skogsholm til VG.

Avisa skriver at hun ikke ønsker å kommentere avdødes skader.

Mann i 60-årene

Den avdøde, som selv bor på adressen der han er blitt funnet, er en mann i 60-årene, opplyser Skogsholm til Dagbladet.

Det aktuelle området er sperret av, og politiet har satt i gang etterforskning. Det var et vitne som meldte fra om hendelsen, men Skogsholm ønsker ikke å kommentere hvordan vitnet oppdaget hendelsen.

Dagbladet skriver at personen som varslet ikke skal være blant de siktede i saken.