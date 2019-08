Politiet: Terror- og drapssiktede Manshaus erkjenner de faktiske forhold

Northug blir sponsor for skiforbundet

Saken oppdateres.

21-åringen satt i over fire timer i politiavhør fredag kveld.

– Siktede erkjenner de faktiske forhold, men han har enn så lenge ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Hans forklaring har gitt et viktig bidrag inn i den videre etterforskningen, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i en pressemelding fredag kveld.

I meldingen som ble sendt ut klokken 20.52, opplyser politiet av avhørene er avsluttet for kvelden.

Nektet først avhør

Manshaus hadde inntil torsdag benyttet seg av retten til ikke å avgi forklaring, og han hadde også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater. Men torsdag ettermiddag snudde han og sa seg likevel villig til å bli avhørt.

Siktedes forsvarer, Unni Fries, avkrefter at Manshaus' endrede holdning om å la seg avhøre, har bakgrunn i at politiet torsdag opplyste om at de vurderte å tvangsinnlegge ham.

– Nei, det har det ikke. Mitt inntrykk er at dette er helt frivillig fra hans side. Han ønsker å avgi en forklaring og var klar for det nå, sa advokaten, ifølge VG.

50 politifolk

Bærumsmannen er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen, hvor Manshaus lørdag gikk inn og løsnet skudd. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike fora og kanaler på internett.

Samtlige av Manshaus' familiemedlemmer er nå avhørt. Politiet har også avhørt flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, ifølge Kraby.

To teorier rundt drapet

– Vi antar at det er der mye av hans radikalisering har funnet sted, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby torsdag.

Politiadvokaten har opplyst at politiet har to hovedteorier om hvorfor Ihle-Hansen ble drept.

– Den ene teorien er at Ihle-Hansen oppdaget hva broren var i ferd med å gjøre, og forsøkte å stoppe ham. Den andre teorien er at drapet er direkte knyttet opp mot etnisitet, sa Kraby torsdag.

