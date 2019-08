Manshaus med «viktige detaljer» i omfattende avhør

Krambua i Midtbyen pusser opp for første gang på 26 år: - Vi har vært en sovende bjørn. Folk har glemt oss litt

Saken oppdateres.

Manshaus satt fredag ettermiddag og kveld i et fire og en halv times langt avhør på politihuset i Oslo.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sent fredag kveld.

Han sier siktede erkjenner de faktiske forhold.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om det han har forklart. Vi er veldig fornøyd med den forklaringen som er gitt. Det er veldig verdifullt for vår etterforskning, sier Kraby til NTB.

Hjernevasking

Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Bærumsmannen er siktet for å ha angrepet Al-Noor-moskeen, hvor han lørdag gikk inn og løsnet skudd.

I en uttalelse fra bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra, sitert av NRK , sier Manshaus' far at han synses dette er dypt tragisk og ubegripelig.

– Jeg forstår ikke hvem det er som står bak en slik hjernevask av unge mennesker og får dem til å utføre slike grusomme handlinger, sier Manshaus' far.

Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

Samarbeidsvillig

Ifølge Manshaus' forsvarer Unni Fries var siktede samarbeidsvillig under avhøret fredag, som var det første av ham. 21-åringen ville først ikke forklare seg for politiet, men snudde torsdag ettermiddag.

– Det har ikke vært noen endring i hans stillingtagen til skyldspørsmålet, sa Fries fredag kveld.

– Så du sier at han nekter straffskyld?

– Ja. Han erkjenner de faktiske forholdene som han er siktet for.

Både politiet og Fries bekrefter at Manshaus erkjenner de faktiske forhold både når det gjelder moskéangrepet og drapet på stesøsteren.

Det tas sikte på nye avhør av 21-åringen enten i helgen eller i løpet av neste uke, ifølge politiet. Fredagens avhør skal ha gått rolig for seg.

– Det var nok greit for ham å få avgitt den forklaringen, sier Fries.

Hun mener det er lite sannsynlig at Manshaus vil bli tvangsinnlagt, all den tid han nå har forklart seg for politiet.

Massiv etterforskning

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike fora og kanaler på internett.

– Vi antar at det er der mye av hans radikalisering har funnet sted, sa Kraby torsdag.

Han bekreftet fredag at motivet for angrepet hadde vært ett av temaene i avhøret.

Samtlige av Manshaus' familiemedlemmer er nå avhørt. Politiet har også avhørt flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, ifølge Kraby.

Politiadvokaten har opplyst at politiet har to hovedteorier om hvorfor Ihle-Hansen ble drept.

– Den ene teorien er at Ihle-Hansen oppdaget hva broren var i ferd med å gjøre, og forsøkte å stoppe ham. Den andre teorien er at drapet er direkte knyttet opp mot etnisitet, sa Kraby torsdag.