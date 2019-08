Manshaus sier ja til observasjon, men ikke til avhør

Festningen-programmet er komplett: Her er de fem siste artistene

Saken oppdateres.

– Philip Manshaus har meddelt oss at han på det nåværende tidspunkt ikke lenger ønsker å møte i politiavhør. Han er imidlertid villig til å medvirke til en prejudisiell observasjon, opplyser Fries i en epost.

Etter planen skulle 21-åringen avhøres onsdag ettermiddag. Det er foreløpig uklart hvordan politiet stiller seg til ettermiddagens utvikling.

Manshaus er siktet for terror etter at han lørdag 10. august tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Sist mandag ble han varetektsfengslet i fire uker.