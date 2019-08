Vil ikke bekrefte ny bomskisse

Saken oppdateres.

Bomkrisen ruller videre i regjeringskvartalet, men kan få en løsning allerede i dag.

Etter at statsminister Erna Solberg returnerte fra det nordiske statsministermøte på Island i går kveld, har det vært hektisk møteaktivitet mellom de fire partiledelsene.

Etter det Adresseavisen forstår, har det vært samtaler på partiledernivå og møter blant nestlederne i kveldstimene i tirsdag og onsdag morgen.

Venstres stortingsrepresentanter fikk tirsdag kveld beskjed om å stille til møte i Stortinget onsdag formiddag klokken 11.

For flere av representantene innebærer dette at de måtte avbryte valgkampen og stille i Oslo.

Like før klokken 12 onsdag hastet partileder Trine Skei Grande ut av en svart statsrådsbil og inn på Thon Conference hotell i Oslo sentrum.

Øker trykket

Adresseavisen har fått bekreftet at det er den opphetede bompengestriden som står på kjøreplanen, men det er ikke klart om det foreligger et nytt, endelig utkast som stortingsgruppa skal ta stilling til.

Mens sentralstyremedlem Guri Melby i Venstre overfor Adresseavisen tirsdag fastslo det var bedre for miljøet og Venstre med en uavklart diskusjon enn en dårlig avtale, blir det fra de andre regjeringspartiene nå understreket at det haster å få avklart situasjonen.

Også statsminister Erna Solberg understreket dette da hun tirsdag ettermiddag møtte pressen på Reykjavik.

– Vi skal lete godt og finne løsninger. Alle opplever nok nå at det er på tide å bli ferdig. Men vi får se, sa statsminister Erna Solberg til Aftenposten tirsdag ettermiddag.

Så bestemte hun seg for å avslutte besøket på Island et halvt døgn før planen - og reise hjem til nye bomkrisen på hjemmebanen.

- Så forhandlingene fortsetter?

– Vi har snakket sammen. Akkurat nå er det bare samtaler, og det er mye samtaler internt i partiene også, for at vi skal komme oss videre.

– Det er ikke forhandlinger?

– Jeg har ikke tenkt å gi noen løypemeldinger hverken om begreper eller noe annet. Vi er opptatt av å finne gode løsninger på et problem hvor vi har engasjement både for bedre klima, bedre kollektivløsninger i byene og et engasjement for at ikke folk skal ha så mye hverdagsutgifter.

Etter det Adresseavisen forstår, har de ulike partiledelsene gjennom kvelden tirsdag og morgentimene onsdag jobbet frem en ny skisse – og at det er dette arbeidet stortingsgruppen til Venstre skal ta stilling til når de samles klokken 11 i formiddag.