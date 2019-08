Statsministeren stiller ultimatum til regjeringspartiene om endelig bompengeskisse

Kit Harington avslører hvor Jon Snow dro i den siste scenen av «Game of Thrones»

Saken oppdateres.

Under pressekonferansen sa Erna Solberg at hun har lagt fram en endelig bompengeskisse fredag kveld, som regjeringspartiene skal få helgen på å ta stilling til.

- Samtalene kan ikke fortsette i det uendelige. Vi har ikke klart å bli enige om de tidligere skissene, men dette spørsmålet må avklares nå, sa Erna Solberg.

Statsministeren stiller derfor et ultimatum til regjeringspartiene om endelig bompengeskisse.

Krf og Frp stiller seg bak den nye skissa

Solberg redegjorde kort for den uenigheten som har hersket innad i regjeringen etter at Frp og Siv Jensen kom til partnerne med en liste med krav som hadde til hensikt å få ned bompengebelastningen på bilistene.

Videre bekreftet statsministeren at det så langt ikke er kommet en enighet i forhandlingene i regjeringen som har pågått siden før sommeren.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen bekrefter fredag kveld at partiet kan stille seg bak bompengeskissen som statsministeren la fram fredag kveld.

– Frp kan stille seg bak avtalen Erna Solberg har presentert i kveld. Det er en avtale som gir ytterligere kutt i bompengene, sier Jensen til NTB sent fredag kveld.

– Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i vårt landsstyre, gir denne avtalen ytterligere bomkutt for bilistene. Derfor kan Frp stille seg bak Solbergs avtale, legger hun til.

Partileder Ropstad anbefaler KrF til å si ja til bompengeskisse, etter det NTB erfarer.



Et kompromiss

Solberg sier at den nye skissen er et kompromiss som tar hensyn til alle partienes hovedtrekk, men som også er hennes og Høyres skisse.

– Vi mener det er viktig å avklare dette spørsmålet nå, også med hensyn til den pågående valgkampen, sa Solberg.

Det er først og fremst Fremskrittspartiet og Venstre som har stått hardt mot hverandre i forhandlingene.

Skissen hun har lagt fram er i praksis et ultimatum til regjeringspartiene.

Solberg sier at bunnplanken i avtalen er at partiene skal nå nullvekstmålet, altså at det ikke vil bli flere biler i byene.

– Vi legger opp til å fjerne bompenger på en rekke strekninger over hele landet. Det bevilges også penger til en stor satsing på kollektivtrafikken.

Flere møter

I en pressemelding annonserte Statsminister Erna Solberg at hun ville møte til pressekonferanse om bompengesaken fredag kveld klokken 20.45.

Lederne for regjeringspartiene har i løpet av ettermiddagen vært samlet til flere møter på Statsministerens kontor, men har foreløpig ikke kunnet presentere noen løsning på bompengekonflikten.

- Venstre vil ikke svekke sin profil

Forrige uke sa Frps landsstyre ja til regjeringens skisse til enighet om bompenger. Venstre var imot flere av endringene, og har etter det Adresseavisen erfarer ikke planer om å gi Frp noe som helst i bompengesaken.

En sentral kilde sa til Adresseavisen på søndag, at Venstre ikke vil risikere å svekke sin profil som miljøparti tre uker før valget.

Den siste uka har regjeringspartiene hatt flere forhandlingsmøter i bompengesaken. Blant annet hadde de et møte på onsdag kveld, hvor Frp ikke har deltatt ifølge NRK.

Åpen konfrontasjon

Statsministeren reiste hjem fra Reykjavik på Island en dag tidligere enn planlagt tirsdag kveld, ifølge TV 2 for å ta grep om den eskalerende konflikten rundt bompengesaken.

Men mens Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande er i åpen konfrontasjon i mediene, var statsministeren ikke tilgjengelig for mediene før onsdag kveld.

– At man kommenterer saker på veien, får være opp til hvert enkelt parti, men jeg mener at vi akkurat nå bør finne fram til balansen som er nødvendig for å bli enige, sa Solberg til NTB onsdag kveld.