Ingrid Alexandra klar til å tre inn i de voksnes rekker

Oljeselskap går inn med over én million i trøndersk opera

Suksess for Amanda og åfjordsbåten Frøya

UKE-sjefen svarer Adresseavisen-spaltist: Det er ikke alltid så greit å henge med *** UKE-sjefen svarer Adresseavisen-spaltist: At voksne bekymrer seg for ungdommens musikksmak, er ikke noe nytt

Mann pågrepet for vold og trusler mot kvinne i Bergen

Enighet i meklingen for sykepleierne

Saken oppdateres.

Et ertende blikk i et par nøttebrune øyne går igjen i samlingen av bilder fra prinsessens oppvekst som Slottet offentliggjorde fredag. Bildene er tatt på turer i inn- og utland og viser en nysgjerrig, dyre- og naturglad prinsesse med et åpent blikk mot verden.

Flere representanter fra de europeiske kongehusene er ventet til lørdagens konfirmasjon, blant dem Spanias kong Felipe, kronprinsesse Victoria av Sverige og kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian av Danmark. Hele kongefamilien vil være til stede, og i tillegg er det offisielle Norge rikt representert.

Kong Felipe, kronprinsesse Victoria og kronprins Frederik er blant fadderne til Ingrid Alexandra. I tillegg har hun sin bestefar kong Harald, prinsesse Märtha Louise og mormor Marit Tjessem som faddere.

Kneler alene

Det er over 30 år siden sist det ble holdt en kongelig konfirmasjon i Norge. Det var i 1988, da kronprins Haakon konfirmerte seg, også han knelende i ensom majestet i Slottskapellet.

For selv om Ingrid Alexandra har fått konfirmasjonsundervisning sammen med jevnaldrende i Asker menighet, kommer hun til å bli konfirmert alene.

15-åringen er nummer to i arverekken etter sin far og kan bli Norges første kvinnelige dronning siden 1400-tallet. Som tronarving må prinsessen bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Selv om statskirken opphørte i 2017, valgte Stortinget å beholde den kongelige bekjennelsesparagrafen i Grunnloven.

Historisk

Konfirmasjonen blir også historisk på annet vis: For første gang er det to kvinnelige prester, Oslo-biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien, som skal forrette i en kongelig konfirmasjon.

Veiteberg skal holde hovedprekenen der hun vil ta utgangspunkt i fortellingen fra Johannesevangeliet om da Jesus møtte en samaritansk kvinne ved brønnen, får NTB opplyst fra Oslo bispedømmeråd.

Ett av budskapene i fortellingen er at Jesus er vennlig mot alle, uansett hvem de er, og at omsorg kan gjøre at folk føler seg sett og forstått.

Bunadstradisjon

Fra før er det kjent at prinsessen har fått en bunad fra Øst-Telemark i konfirmasjonsgave fra kongeparet. Den blir prinsessens antrekk i konfirmasjonen.

Dette er også i pakt med kongelige tradisjoner: Prinsessens tante, Märtha Louise, bar samme drakt – som tidligere hadde tilhørt kronprinsesse Märtha – da hun selv ble konfirmert, samt i lillebroren Haakons konfirmasjon to år senere.

Også dronning Sonja har en bunad fra Øst-Telemark som hun fikk i gave av sin mor da hun giftet seg med Harald, som sin personlige favoritt.

Gratulasjonsprotokoll

Etter konfirmasjonsgudstjenesten inviterer kongen og dronningen til lunsj på Slottet til ære for konfirmanten.

Fredag blir det også lagt ut en gratulasjonsprotokoll på Slottet, der de som ønsker det, kan skrive en hilsen til prinsessen. Her vil publikum kunne signere fra klokka 15 til 18.

Også på kongehusets nettsider vil det være anledning til å gratulere prinsessen fra fredag til søndag.