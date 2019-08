Helikopterstyrt utenfor Alta

Saken oppdateres.

Et redningshelikopter er sendt ut etter melding om at et helikopter har styrtet vest for Alta, melder VG.

Det bekrefter Hovedredningssentralen Nord-Norge overfor avisa.

Hovedredningssentralen skriver på Twitter at antallet personer ombord i helikopteret er ukjent. Både SeaKing og en luftambulanse er på vei, og ventes å være fremme cirka klokken 17.45.

Ifølge Dagbladet skal det være seks personer ombord i helikopteret.

- Et helikopter skal ha styrtet sørvest for Alta. Det er et Air Bus 360. Vi har fått meldinger om at det skal ha vært seks personer om bord; en pilot og fem passasjerer, sier Tore Hongseth ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Dagbladet.

Øyenvitne forteller til VG at han ikke så selve styrten, men hørte et smell. Deretter så han flammer og røyk stige opp fra fjellet Skoddevarre.





Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no