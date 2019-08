Tårer og latter i prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon

Et nyttig slakt av VGs journalistikk

Saken oppdateres.

Til Vivaldis toner gikk prinsessen like før klokken 12 inn i Slottskapellet, som var pusset opp for anledningen.

Kronprinsparet var tydelig rørt og kronprinsesse Mette-Marit måtte flere ganger tørke tårer. Ingrid Alexandra tok plass mellom sin far og bestefar.

– Kjære konfirmant. Du skal vite at det strømmer mange gode tanker og ønsker til deg i dag. Vi vil deg så vel. Det blir bedt mange bønner for deg og fremtiden din, innledet preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien.

Deretter leste Sametingspresident Aili Keskitalo opp en salme, før prinsesse Märtha Louise leste opp første korinterbrev. Märthas kjæreste, Durek Verett, var ikke til stede i konfirmasjonen.

– Spør meg om noe vanskelig

Ingrid Alexandra har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet. Under konfirmasjonsforberedelsene valgte Askerkonfirmantene temaer som blant annet psykisk helse, terror, sex og samliv og pornografi.

– Under forberedelsene sa du til meg «Ikke spør meg om hvem som ble kastet i brønnen og sånn, for det ble faren min spurt om. Men spør meg gjerne om noe skikkelig vanskelig», sa Oslo-biskop Kari Veiteberg til latter fra hele salen.

– Det kommer heldigvis ingen vanskelige spørsmål fra meg i dag. Jeg vil heller råde deg til å fortsette å stille spørsmål om det som er viktig og vanskelig, sa biskopen.

Ingrid Alexandras faddere, samt søsken, tente lys for konfirmanten. Da kom det også noen tårer i dronning Sonjas øyekrok. Artist Maria Solheim sto for musikalsk innslag, mens skuespiller Evelyn Rasmussen Osazuwa leste opp poesi.

Prinsesse Ingrid Alexandra fremførte selv Frans av Assisis bønn under seremonien, som ble avsluttet om lag klokken 13.

Celeber gjesteliste

Blant gjestene var naturlig nok hele den norske kongefamilien, i tillegg til Spanias kong Felipe, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian av Danmark og kronprinsesse Victoria av Sverige. I tillegg var øvrig familie og representanter fra det offisielle Norge, til stede. Komiker Bård Tufte Johansen med familie var også til stede.

Det er over 30 år siden sist gang det ble holdt en kongelig konfirmasjon i Norge. kronprins Haakon ble også konfirmert i Slottskapellet.

15 år gamle Ingrid Alexandra er nummer to i arverekken etter sin far. Dersom hun blir dronning, blir hun Norges første kvinnelige regent siden 1400-tallet.