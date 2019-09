Slik er politiets tidslinje over helikopterulykken

Nå blir det endelig nybygg for helse- og sosialfagene her

Saken oppdateres.

Onsdag klokka 14.30 avholdt politiet en ny pressekonferanse rundt helikopterulykka på Skoddevarre, sørvest for Alta, hvor seks personer mistet livet lørdag.

Lensmann Øyvind Lorentzen tok for seg status for dagen i dag. Han informerte først om at politi og Havarikommisjonen har avsluttet sine undersøkelser på stedet, og at Havarikommisjonen har reist fra stedet.

Under pressekonferansen opplyste politiet også at de ønsker å komme i kontakt med en mannlig turgåer, som kom til ulykkesstedet kort tid etter ulykken

Slik er politiets tidslinje

Lorentzen fortalte at rundt 30 vitner er avhørt, og at politiet med hjelp fra vitneavhør, informasjon fra HRS, logg fra Helitrans og elektroniske spor har satt opp en tidslinje over dagen lørdag 31. august:

13:30 – 100 timers inspeksjon av ulykkeshelikopteret med kallesignal LN-OFU gjennomført i Alta, signert i loggen med klokkeslett 13:30

15:12 – Helitrans landet med et annet helikopter på Kvenvikmoen. De kom fra Kvænangen med dette. Fløy etter kort tid tilbake til Alta Lufthavn. Helikopteret skulle til 100 timers inspeksjon på Alta Lufthavn.

16:04 – LN-OFU tar av fra Alta Lufthavn med retning mot Kvenvikmoen.

16:40 – LN-OFU tar av fra Kvenvikmoen og starter på første sightseeing tur i fbm festivalen Høstsprell.

16:53 – LN-OFU avslutter første tur med sightseeing og landet på Kvenvikmoen.

16:58 – LN-OFU starter opp motoren og starter på sin andre tur på Kvenvikmoen.

17:04 – En av de omkomne sender ett bilde på Snapchat til en bekjent. Bildet er uten tekst og med utsikt over området Øvre Alta. LN-OFU var da på tur mot fjellet Skoddevarre i retur mot Kvenvikmoen.

17:06 – Hovedredningssentralen mottok melding om ulykken.

17:07 – Bell helikopter til Heliteam ankom ved en tilfeldighet ulykkesstedet. Landet og fant den skadde personen i terrenget i nærheten av helikopteret.

17:08 – HRS scrambler Sea-King fra Banak.

18:06 – Sea-king er ankommet ulykkesstedet meldte til HRS at Heliteam sitt helikopter har flydd inn hjelpemannskaper, og at det ble jobbet godt på skadestedet etter deres oppfatning.

18:17 – Bekreftet 4 omkomne og en skadet person som fikk behandling i Sea-king.

21:17 – HRS får bekreftet fra Sea-king at den siste savnede er funnet omkommet.