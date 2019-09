NRK-sjefen var ikke informert om valgeksperiment

Nordmann hylles for prestasjonen i storritt. Nå spår ekspertene topplassering i Tour de France.

Saken oppdateres.

Nei, jeg visste ikke om akkurat det stuntet. Jeg er ikke inne i hvert enkelt program. Dette var planlagt i lang tid, og NRK-sjefer har vært involvert, sa kringkastingssjefen i Nyhetsmorgen på NRK, ifølge Dagbladet.

Eriksen sier at NRK nå skal evaluere saken.

– Det er åpenbart at metoden er kontroversiell, og vi skal evaluere den. Dagen etter er det mulig å reflektere litt. For når dette programmet sendes om noen måneder, vil intensjonen og metodikken diskuteres på en annen måte. Vi har ikke for lite demokratirefleksjon i Norge, vi bør ha mer, sa han videre.

Onsdag ble det kjent at NRK-programmet Folkeopplysningen i et halvt år har forsøkt å manipulere elever ved Lillestrøm videregående skole til å stemme på Senterpartiet under skolevalget.

Onsdag morgen, dagen etter skolevalget, avslørte rektor Øivind Sørlie og programleder Andreas Wahl stuntet overfor elevene.

Da nyheten ble kjent, ble NRK møtt med massiv kritikk fra flere hold. Blant annet gikk en rekke ungdomspartier ut mot statskanalen, mens statsminister Erna Solberg (H) mener NRKs troverdighet kan ha blitt satt på spill. Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er kritisk til bruken av skjult identitet i eksperimentet.