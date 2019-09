Takke meg til de kattene som er så heldig at de får være inne

Saken oppdateres.

Klokken 21 torsdag kveld gikk sesongens største ras i Veslemannen i Rauma. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at det har gått ytterligere ti ras etter klokken 18 torsdag kveld.

– Det 50 meter høye Spiret som har blokkert for fjellmassene har falt, og store deler av Veslemannen har rast ut. Vi må undersøke videre i dagslys, sier NVEs geolog Lars Harald Blikra til NRK.

Om det var selve Veslemannen som raste er for tidlig å si, skriver NRK videre. Likevel sier Blikra at det ser ut som et stort svart hull i fjellveggen.

Største skredet

- Dette er det største skredet siden vi startet å overvåke fjellet, sier geolog Einar Anda til VG.

Det har gått en mengde større og mindre skred fra fjellpartiet, og Lars Harald Blikra beskriver det som at store deler av fjellpartier nå har rast ut.

Det ustabile fjellpartiet Veslemannen har aldri bevegd seg så raskt som det siste døgnet, og fram til NVE-geologenes kveldsrapport klokken 18 var det registrert 39 skredhendelser i løpet av det siste døgnet.

Farenivået for fjellpartiet har vært rødt siden fredag 30. august. Nedbør er årsaken til at bevegelsene har økt i dagene etter.'

Ordføreren gråt

Veslemannen har skapt store problemer for beboerne i Rauma, og det var en tydelig lettet og noe rørt ordfører som møtte pressen torsdag kveld.

I et intervju med VG legger ikke ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad (H), noe i mellom når han beskriver følelsene han står med.

- Jeg må vel be om nåde til lensmannen, fordi det gikk litt fort oppi svingene her. Endelig skjer det, sier en tydelig beveget ordfører.

Det er også lagt planer om hvordan de som har måttet evakuere nå skal bli møtt av kommunen. Nå skal kommunen og beboerne sette seg ned og få ting på plass, men enn så lenge har Hustad middagsplaner til de berørte.

- For min del kan de få fri bar og fem-retters, forteller en tydelig fornøyd Hustad til VG.