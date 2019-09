Nå skal gigantene slippe til på mange flere norske veier

De er kjent som modulvogntog. De kan være over 60 tonn tunge og være over 25 meter lange, syv meter lengre enn de nye trikkene i Oslo. Nå selger samferdselsminister Jon Georg Dale det inn som en stor gladnyhet at de vil slippe lange vogntog til også på det som kalles «tømmerveier», altså norske veier der det i dag tillates tømmertransport, skriver Aftenposten.