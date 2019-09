Hver natt kikket Christin innom datteren Ronja, bare for å se at hun levde

Per Sandberg vil bli direktør

Saken oppdateres.

Sandberg er en av ni søkere til stillingen og har allerede vært til intervju.

– Jeg har lang og bred erfaring, og har søkt mange jobber. Stillingen i Nordre Land bør være spennende for hvem som helst. Den som får den vil sammen med andre kunne sørge for at Nordre Land blir landets beste kommune. Om det skulle bli meg, så skal jeg klare nettopp det, sier han til Oppland Arbeiderblad.

Den nyopprettede stillingen tilsvarer en stilling som kommunalsjef.

Sandberg er for tiden bosatt i Mandal, men sier at han vil flytte til Nordre Land om jobben blir hans.

I august i fjor gikk han av som fiskeriminister og nestleder i Frp. Dette skjedde etter avsløringer om at Sandberg, mot PSTs råd, hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen. Sandberg selv har ment avgangen ikke skyldtes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans nye kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes.

Siden han gikk av har han stått utenfor politikken, men har varslet at han på et eller annet tidspunkt vil gjøre comeback.