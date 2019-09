Her står folk i kø for å bruke stemmeretten sin

VG: 23-åring skal ha fremstilt propagandamateriale for IS

- Det er et historisk sus over dette valget

Leksefri skole: Alle må bli like, men på et lavere nivå

VG: 23-åring skal ha fremstilt propagandamateriale for IS

- Det er et historisk sus over dette valget

Leksefri skole: Alle må bli like, men på et lavere nivå

Saken oppdateres.

Torsdag pågrep PST en 23 år gammel mann bosatt i Telemark. Han er siktet for terrorforbund og ble i Oslo tingrett fredag fengslet i fire uker. Alle fire ukene er med brev- og besøksforbud, slik politiet ba om.

Verken forsvareren hans eller politiet har opplyst om hvilke handlinger mannen er siktet for. Alle dokumenter i saken er klausulert.

Ifølge VGs opplysninger skal han ha bidratt til å fremstille og spre informasjon om og for IS. Han skal også ha gitt råd til en person som skal ha gitt uttrykk for at han planla en terroraksjon.

Mannen er norsk statsborger, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Han erkjenner ikke straffskyld, han er overrasket og kjenner seg ikke igjen i siktelsen, sier hans forsvarer Knut-Ole Bakke Hansen til NRK.

Flere involverte

Terrorforbund innebærer at flere samarbeider om å planlegge eller forberede terrorhandlinger. Dette har en strafferamme på ti års fengsel.

Politiadvokat Bjørn Thune i PST ba om at fengslingsmøtet i Oslo tingrett skulle gå for lukkede dører. Retten tok begjæringen til følge.

– Det er snakk om et alvorlig straffbart forhold, og basert på straffebudet må det være flere involverte. Etterforskningen er i en innledende fase, og det gjenstår fortsatt gjennomgang av beslag og avhør av vitner. Detaljer fra saken vil kunne påvirke vitneforklaringer, noe som kan skade etterforskningen vesentlig, skriver Oslo tingrett i sin kjennelse om lukkede dører, ifølge Dagbladet.

IS-propaganda

Venner og bekjente av den siktede sier til NRK at mannen skal ha forandret seg de siste årene. En venn av mannen sier at den siktede på et tidspunkt skal ha vist fram IS-propaganda. Dette skal ha skjedd etter at mannen hadde vært i et afrikansk land for å studere.

Han skal ha blitt mer konservativ i sin tolkning av islam og fått langt hår og skjegg fordi det var «sunna», i tråd med hva profeten Muhammed sa og gjorde. Den siktede skal heller ikke ha ønsket å se direkte på kvinner.

(©NTB)