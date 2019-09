Rekordmange forhåndsstemmer i år

VG: 23-åring skal ha fremstilt propagandamateriale for IS

To bakterier funnet hos alle de døde hundene

- Det er et historisk sus over dette valget

Leksefri skole: Alle må bli like, men på et lavere nivå

Én gjest betød ekstra mye for Birgit Skarstein da hun ble hedret for gullet

Lys i tunnelen for bedre nattogtilbud

To pågrepet med narkotika i Midtbyen

To bakterier funnet i obduserte hunder

VG: 23-åring skal ha fremstilt propagandamateriale for IS

Nye målinger viser kraftig nedgang for Ap i Nord-Norge

Dårlig TV 2-måling for Høyre

Saken oppdateres.

– Det er en trend vi har sett over lengre tid. Ved hvert valg er det flere som forhåndsstemmer, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. Han sier til NRK at han tror flere forhåndsstemmer fordi det er blitt så praktisk.

– Kommunene legger til rette for forhåndsstemmegivning, og folk har gradvis har vent seg til muligheten til å forhåndsstemme.

Valgforsker Bergh tror ikke forhåndsstemmingen har noe å si verken for valgdeltakelsen eller valgresultatet.

– Den eneste muligheten er om det skulle skje noe mot slutten av valgkampen som fører til en endring. Dette vil jo ikke bli fanget opp av dem som forhåndsstemmer, da de allerede har stemt.

Kommunenes endelige frist for å ha forhåndsstemmetallene er tirsdag klokken 17.

(©NTB)