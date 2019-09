Ytterligere to hunder døde av mystisk hundesykdom

To pågrepet med narkotika i Midtbyen

Saken oppdateres.

Det dreier seg om hunder i Nord-Norge, Bergen, Hedmark, Trondheim og Sørlandet, melder NRK.

– Hundene har de samme symptomene som vi har sett hos flere andre hunder den siste tiden: oppkast og blodig diaré. Det er likevel for tidlig å si om de nye tilfellene kan knyttes til hverandre, sier Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til NRK.

En ukjent sykdom har rammet en rekke hunder den siste tiden. Hundene har hatt oppkast og blodig diaré. Årsaken er ikke funnet etter at fire hunder er obdusert.

På en pressekonferanse fredag opplyste Veterinærinstituttet at det var funnet to bakterier ved obduksjonene, men at det foreløpig ikke er avklart om dette er årsaken til sykdomsutbruddet.

Fredag var det totalt registrert 30 til 40 tilfeller av den mystiske hundesykdommen den siste tiden. De fleste tilfellene er i Oslo-regionen, men det er registrert hunder med blodig diaré over det meste av landet.

Veterinærinstituttet har obdusert fire hunder for å se om det finnes noe som knytter tilfellene til hverandre. De kan foreløpig ikke si noe sikkert om når de eventuelt kan konkludere.

– Om vi kan konkludere på mandag er lite trolig, sier Tronerud.