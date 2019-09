Erna: - MdG og Sp er de store vinnerne

To partier har sin valgvake på sportspub

Saken oppdateres.

– MDG og Sp er de store vinnerne. Det må vi være sjenerøse nok til å si på en dag som denne, sa Solberg fra talerstolen på Høyres valgvake på Clarion hotell i Oslo mandag kveld.

Den siste prognosen Valgdirektoratet offentliggjorde ved midnatt plasserer Senterpartiet på 14,8 prosent. Det er en fremgang på ekstreme 6,8 fra forrige fylkestingsvalg.

Arbeiderpartiet har aldri fått under 27 prosent i et fylkestingsvalg. Prognosen på 24,3 nå i kveld er en tilbakegang på dramatiske 9,4 prosentpoeng fra 2015.

En prognose er en forventning om hva valgresultatet blir, ikke en fasit. De endelige resultatene kommer først senere.

- Mistet til Sp og gjerde

Partileder Jonas Gahr Støre ser med andre ut til å styre partiet mot sitt dårligste lokalvalg noensinne i år.

- Vi må si det som det er: Ap går tilbake, noen steder ganske mye. Vi kan ikke være fornøyde som parti i Norge i dag. Ambisjonene våre er større, sa Støre da han gikk på talerstolen ved 23.30 tiden nå i kveld.

Støre gikk langt i å ta selvkritikk for at Ap ikke har klart å håndtere frustrasjonen i nord. Nå varsler han en grundig prosess og gjennomgang i partiets sentralstyre og landsstyre.

- Vi har mistet velgere til Sp og til gjerde. Vår ambisjon er igjen å bli det ledende partiet for folk i nord. Vi skal bygge oss opp igjen, og jeg forplikter meg til det – som det beste partiet for velgerne i den øverste delen av Norge, sa han.

Arbeiderpartiets partileder trøstet forsamlingen med flere gode enkeltresultater, ikke minst nesten 50 prosent oppslutning i Namsos - og sterkt resultatet i Namsskogan.

Giske: - Alvorlig resultat

Arbeiderpartiets avgåtte nestleder Trond Giske har holdt en lav og svært lokal profil i valgkampen.

I hjembyen Trondheim beholder Ap trolig makten, selv om partiet gjør et katastrofalt dårlig valg og går tilbake 17 prosentpoeng, ifølge de opptalte forhåndsstemmene.

Giske sier at han er veldig glad for at Rita Ottervik drar inn en historisk seier med sin femte valgseier på rad.

– Samtidig føler jeg veldig med de ordførerkandidatene og tillitsvalgte rundt om i landet som nå opplever at den nasjonale trenden gjør at deres innsats nok ikke fører til makt i kommunene deres, sier han til Adresseavisen.

Giske betegner valgdagen som en dramatisk dag for Arbeiderpartiet.

– Det er et alvorlig resultat etter seks år i opposisjon mot en regjering med Høyre og Frp. Vi må gå nøye gjennom det for å se hva vi kan gjøre med det, sier Giske.

Freder partiledelsen

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen ser ingen grunn til å juble over Aps valgresultat og sier partiet har større ambisjoner.

– Dette er ikke et resultat vi er fornøyd med. Vi har og skal ha større ambisjoner for Ap enn dette, sier Gabrielsen til NTB.

– Samtidig ser vi at vi holder en rekke av de flotte byene og kommunene våre på rødgrønn side. Det klareste bildet er at det ikke blåser noen høyrevind over landet. Velgerne sier nei takk til høyreregjeringens politikk. Det er løfterikt med tanke på 2021-valget, sier Gabrielsen.

Han tar forbehold om at valgutfallet blir som prognosene tilsier.

– Frykter du en uunngåelig debatt om Ap-ledelsen etter valget?

– Nei. Vi står bak Jonas. Både sentralstyret og landsstyret støtter den strategien som er lagt for valgkampen. Jeg synes Ap har gjort en god valgkamp, de har løftet saker som har vært viktig for LOs medlemmer, sier LO-sjefen.

Blå nedtur

Også det andre store såkalte "styringspartiet" - Høyre - ser ut til å gjøre et elendig valg. Basert på faktiske opptalte stemmer rundt klokken 23 ligger partiet an til en oppslutning på 20 prosent.

Det vil i såfall bli ett de dårligste valgene partiet har gjort på 40 år.

Heller ikke regjeringspartner Frp har noe å glede seg over. Ved 23-tiden lå selv Pensjonistpartiet an til å bli større enn Frp i trønderhovedstaden Trondheim.

Partileder Siv Jensen innrømmer at hun er skuffet.

– Vi er ikke fornøyd. Dette er ikke godt nok. Det er mange som er skuffet i dag. Det er jeg også. Vi hadde håpet på et bedre resultat enn dette, sa Jensen fra talerstolen under valgvaken på Hotel Bristol i Oslo.

Med rundt halvparten av stemmene opptalt, ligger Frp an til å få en oppslutning på 8,9 prosent i fylkesvalget og 8,4 prosent i kommunevalget.

– Man kan bare forvente et tydeligere og tøffe Frp framover, sa Jensen til sine egne.

Statsminister Erna Solberg (H) kårer Senterpartiet og MDG til valgets vinnere og sier hun er skuffet over Høyres resultat.

– MDG og Sp er de store vinnerne. Det må vi være sjenerøse nok til å si på en dag som denne, sa Solberg fra talerstolen på Høyres valgvake på Clarion hotell i Oslo mandag kveld.

