Manshaus følte at han måtte utføre terrorhandlingene og drapet

Bilforhandleren skulle bare prøve dette på Lade i en kort periode - nå passerer de et og et halvt år

Far og flere familiemedlemmer i retten for drapsforsøk på 18-åring

Far og flere familiemedlemmer i retten for drapsforsøk på 18-åring

Saken oppdateres.

Manshaus var langt mer alvorstynget enn ved forrige fengslingsmøte 12. august. Etter å ha sett seg rundt i salen, ga han fra seg et lite smil. Han ville imidlertid ikke svare pressen på hvorfor han gjorde nazihilsenen da han ankom rettssalen.

Forsvarer advokat Unni Fries ville heller ikke kommentere noe om hilsenen han viste i retten eller om hun kjente til at han hadde planlagt dette.

– Som nødrett

22-åringen innrømmer han har begått handlingene han er siktet for, men han erkjenner ikke straffskyld for dette. Han begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet.

– Slik han ser det, var det noe han måtte gjøre og hadde ansvar for å gjøre. Han forklarer at det var en form for nødrettslig handling, slik som han ser det. Han har sagt at han vil forklare seg mer om det, men det vil han gjøre når mediene er til stede, sier Fries.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier at den siktede ble spurt om han ønsket å gjennomføre nye avhør med politiet, men sa nei til dette.

Når det gjelder nazihilsenen sier Kraby at han registrerer at Manshaus ønsker å vise fram sine ekstreme holdninger og ideologi.

– Men ut over det ønsker vi ikke å kommentere det, sier politiadvokaten.

Fengslingskjennelsen blir klar senere mandag.

Lukkede dører

Retten bestemte at mandagens fengslingsmøte skulle gå for lukkede dører, uten pressen til stede.

Det ble bestemt etter en begjæring fra politiet.

Politiet ba under rettsmøtet om fire nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud for 22-åringen.

Terror- og drapssiktede Philip Manshaus har sagt ja til en fullstendig judisiell observasjon. Det er ventet at denne er klar i november.

En straffesak mot Manshaus er anslått til å kunne skje nærmere sommeren 2020.

Siktet for drap og terror

Under det første fengslingsmøtet 12. august hadde 22-åringen tydelige merker og hevelser i ansiktet etter slagsmålet i moskeen. Det har han ikke nå.

22-åringen har erkjent å ha drept stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17), som ble bisatt fra Haslum krematorium onsdag. Hun ble funnet død i sin bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august.

Manshaus ble pågrepet samme dag i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han begynte å skyte. Ingen ble skadd i skytingen, men 22-åringen er siktet for terror.

(©NTB)