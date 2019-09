Lokale Venstre-topper vil skifte ut Grande og partiledelsen: - Hun har «mistet garderoben»

Saken oppdateres.

Med en oppslutning på 3,8 prosent på landsbasis, har Venstre hatt en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra forrige lokalvalg i 2015. Nå krever flere partimedlemmer landet rundt handling.

Gruppeleder og ordførerkandidat i Stjørdal, Leif Eggen, sier til VG at Grandes tid som partileder bør være over.

– Trine er fabelaktig og flink, men nå har vi i så mange år bare hatt som utgangspunkt at vi skal overleve hvert år. For å komme mer på offensiven, tror jeg at partiet har behov for en ny partileder som kan lede an mot stortingsvalget i 2021, sier Leif Eggen.

- Det er en tid for alt

Han sier at han også er innstilt på ta konsekvensene av et dårlig valg i Stjørdal, hvor de endelig opptalte stemmene viser at partiet gikk tilbake med 1,1 prosentpoeng til 2,8 prosent.

– Jeg kommer til å stå på i fire år, men valgresultatet forteller at jeg har sviktet som gruppeleder og ordførerkandidat: Jeg vil derfor slippe til andre ved neste korsvei. Det mener jeg også Trine bør gjøre. Jeg opplever at hun «har mistet garderoben», som man sier på fotballspråket, sier han til VG.

Han får blant annet støtte av ordførerkandidat Børre Børresen for Venstre i Tana.

– Det er en tid for alt. Tiden er inne for å skifte hele partiledelsen, og det bør skje i god tid før stortingsvalget, på Venstre-landsmøtet neste år, sier Børresen til VG.

Leif Eggen er lite i tvil om hvem som bør overta.

– Abid Raja er den naturlige kandidaten, som kan få tilbake gløden i partiet, så får vi velge inn andre i ledelsen som kan holde ham litt i ørene.

- Venstre må finne veien videre

– Vi må finne ut av veien videre. Vi har ikke noen svar her i dag, sa stortingsrepresentant Guri Melby til NTB på vei inn til sentralstyremøtet i Venstre dagen etter valget.

Partiledelsen var tirsdag samlet for å diskutere hva som gikk galt i et valg hvor partiet fikk 3,8 prosent av stemmene. Og hva de skal gjøre videre.

– Vi har lagt bak oss et av de tøffeste årene i vår moderne historie. Jeg tror det virkelig startet med utvidelsen av regjeringen og de debattene som fulgte rundt det, sier Melby.

– Kompromissets parti

Hun legger ikke skjul på at samarbeidssituasjonen i regjeringen har vært krevende for partiet.

– Bompengedebatten ble den store saken som synliggjorde forskjellen i klimapolitikken. Den ser det ut til at FNB og MDG profitterte på, men ikke vi. Det var kanskje fordi vi ikke greide å være like tydelige for bompenger og for klima. Vi ble litt kompromissets parti, sier Melby.

Og legger til:

– Det ble vanskeligere for oss å synliggjøre at klima er vår hovedprioritet, og at det er det som er vår viktigste sak, sier hun.

Vil bre ut profilen

Partileder Trine Skei Grande vil ikke diskutere sin egen stilling i lys av det dårlige valget og henviser til valgkomiteen i partiet. Grande sier hun er «klar til å stå på».

– Vi må se på den politiske profilen vår. Jeg tror vi må bre den ut og bli et mye mer klassisk, liberalt parti.

– Hvorfor har ikke Venstre klart å fange opp klimaopprøret som har oppstått?

– Vi er ikke et ensaksparti, men et liberalt, grønt parti. Og vi må bli dyktigere til å vise fram hva tilleggsverdien av det er. Så ser vi at vi gjør det kjempebra blant barn og unge og dem under 30 år.

Ikke mindre optimist

En annen Venstre-topp, Sveinung Rotevatn, trekker også fram suksess i skolevalget som et viktig lyspunkt.

– Vi gjør vårt beste skolevalg noensinne – i stor grad gjennom å fronte våre klima- og miljøløsninger. Jeg er på ingen måte mindre optimist for framtiden til Venstre etter denne valgkampen, snarere tvert imot.

Likevel er han litt i tvil om det virkelig blåste en klimavind over årets valg.

– Hvis du ser på tallene nå, så går FNB, Sp og Frp mye mer fram enn det de tre miljøpartiene MDG, SV og Venstre gjør. Dette har nok først og fremst vært et polariseringsvalg, som har vært særlig polarisert rundt bompenger.

Rotevatn maner til ro og godt samarbeid i regjering.

– Når alle regjeringspartiene gikk tilbake, bør det være en kraftig vekker. Jeg tror ikke løsningen på det er mer soloutspill og ultimatum, sier han.

– Må løfte stemmen

I TV-debatten valgnatten sa Grande at «det vokser fram proteksjonistiske partier, énsakspartier, et kommunistisk parti som kommer over det liberale. Vi ser en framvekst av en EØS-motstand som vi har sett speilbilder av i en del andre land også».

– Hva kan Venstre gjøre med det?

– Noen må faktisk aktivt snakke mot det. Noen må løfte stemmen mot det som nå skjer. Jeg synes det er utrolig at vi skal bale med et kommunistisk parti som er like stort som Venstre i et lokalvalg.

Rødt på ytre venstre fløy i norsk politikk fikk støtte fra 3,8 prosent av velgerne i kommunevalget.

Guri Melby tror partilederen er inne på noe.

– Trine tegnet et ganske tydelig bilde. Det blir viktig for oss å løfte de liberale verdiene, som internasjonalt samarbeid, handel på tvers av landegrensene og det grønne skiftet, sier hun.