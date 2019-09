Hundesykdommen: Veterinærinstituttet utelukker ikke sesongsykdom

Saken oppdateres.

Dette er en av flere teorier Veterinærinstituttet undersøker nærmere, ifølge NRK.

- Jobber hardt

– Vi jobber hardt med å sammenstille sykdomsinformasjon for å se om dette kan være en naturlig sesongvariasjon, eller at dette er en unormalt stor økning som kan skyldes et utbrudd, sier forsker Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

Hun forklarer at slike svingninger er krevende å utelukke når de forsøker å finne årsaken til hundesykdommen.

– Problemet vårt er at vi ikke har et sentralt register verken over hunder eller diagnoser som stilles av veterinærer. Vi kan ikke følge forekomsten av symptomer på samme måte som på folkehelsesiden. Det å se trender for sykdomsforekomst hos hund, er ikke lett, sier hun.

Ny rapport

I en ny statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det ut ifra sykdomshistorie og patologiske funn kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning.

Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest.

Instituttet har heller ikke funnet holdepunkter for at det er sammenheng mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli på mennesker og hundesykdommen.

Flere døde hunder

I alt har 26 hunder over hele landet dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene. I åtte av ti obduserte hunder er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens. Men ifølge Veterinærinstituttet er det foreløpig ikke klart om bakterien er årsaken til utbruddet.

Hittil er det ikke funnet fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med tanke på alder, rase, foring, turområder eller kontakt med andre hunder. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere å ikke la hunden hilse på andre hunder.