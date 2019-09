Slik blir de nye SAS-flyene

Dette kan ha vært den siste renteendringen på minst et år

Saken oppdateres.

I tillegg til den omfattende flåtefornyelse presenterer SAS nå en moderne og ny oppdatering av flyenes utvendige design. Det skriver flyselskapet i en pressemelding.

- Ny utforming av eksteriøret er et visuelt uttrykk for fremtidens SAS. Men det er også en fortsettelse og bekreftelse på en lang og stolt historie som handler om å utvikle og fremme skandinavisk design og kultur. Reisende fra Skandinavia vil kjenne igjen hvor de stammer fra, samtidig som at globale reisende ser og møter følelsen av det nordiske, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

I 2015 ble interiøet i SAS-kabinene oppgradert. Nå er det utsiden på flyene sin tur for en oppfriskning.

Alle SAS-fly innen 2024

Utrullingen av det nye SAS-designet vil følge det normale vedlikeholdsprogrammet på flyene, noe som betyr at den eksisterende flåten vil bli oppdatert med det nye utseendet i henhold til den planlagte rotasjonen hvor flyene males om hvert 5.-6. år.

Alle SAS-fly vil få det nye utseendet innen 2024.

SAS har valgt en maling som er levert av AkzoNobel, som innebærer at flyet trenger færre lag med maling. Det vil redusere vekten av flyet, og redusere CO2-utslipp, skriver de i pressemeldingen. Malingen skal også inneholde færre giftstoffer enn vanlig maling.

De nye Airbus A350 og A320neo - markedets mest moderne og drivstoffeffektive fly - vil være blant de første som får det nye utseendet. Som en del av modernisering av kort- og langdistanseflåten, vil SAS få nye Airbus A320neo (80), Airbus A330 Enhanced (5), Airbus A350 (8) og Airbus A321LR (3) fly før slutten av 2023.

Dette blir nytt med flyene

1. Den tidligere grå fargen på skroget blir oppgradert til en friskere nyanse av grått.

2. En stor SAS-logo i en sølvgrå nyanse blir plassert foran på flyet.

3. Det nye SAS-ekstreriøret vil få den typiske SAS-fargen lengre ned på flykroppen enn de eksisterende.

4. De tidligere røde motorene blir nå sølvgrå og ikledd SAS-blå kroner.

5. Ordet "Scandinavian" er fortsatt plassert på motorene, men det er nå i mørkegrått.