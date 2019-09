Tidligere justisminister frykter at sexkjøpsloven har hatt feil effekt

Saken oppdateres.

Denne uka arrangerte Kirkens Bymisjon seminar i Oslo for sosialarbeidere, prostituerte og tidligere sexarbeidere der effektene av ti år med sexkjøpsloven var tema. Både tidligere og nåværende sexarbeidere som deltok, mener det kun er prostitusjonen i gatebildet som er blitt redusert, mens innendørsmarkedet er blitt større, skriver NRK.

Ifølge kanalen vet verken politi eller forskere om det er færre eller flere som lever av å selge sex i Norge i dag, enn da loven ble innført.

Var imot

– Jeg har tvilt meg fram i en sak jeg synes har vært vanskelig. Det er både fordeler og ulemper ved den nye loven. Det avgjørende er at vi klarer å bygge opp hjelpetiltak for jentene og gjennomføre de tiltakene som ligger i handlingsplanen mot menneskehandel, sa Storberget til NTB 18. april 2008, samme dag som lovforslaget ble lagt fram.

Ifølge NRK var han imot loven da han la den fram.

– Trolig har det gått slik jeg fryktet. I alle fall om det miljøet forteller stemmer, at det ikke har blitt mindre prostitusjon, sier den tidligere justisministeren til NRK Dagsnytt.

– Kunne få flere bakmenn

– Min tvil var særlig basert på at en silk lov kunne ha risiko for å bringe flere bakmenn, men også utsatte prostituerte mer under jorda enn de allerede er, slik at de blir vanskeligere å få øye på.

– Så trodde man at man hadde gjort hele jobben ved å vedta loven og glemte andre tiltak, sier han.

Loven, som gjør det straffbart å betale for sex, ble lagt fram av tidligere justisminister Storberget i 2008 og innført i 2009. Den ble også videreført i den nye straffeloven i 2015.

