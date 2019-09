Ving: Flyene går som planlagt på tirsdag tross konkurs

Her finner narkohunden ti kilo amfetamin i en skoeske

Saken oppdateres.

Ving fortsetter virksomheten trass i Thomas Cook-konkursen.

– Vinggruppen med Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, som er egne juridiske enheter, fortsetter virksomheten, og trafikken går som vanlig igjen i morgen, tirsdag, heter det i en pressemelding mandag kveld, etter at ledelsen hadde sittet i «intense møter» hele dagen.

Bransjeekspert om Thomas Cook-konkurs: – Det kan bli kaos

Den fortsatte virksomheten er sikret med støtte fra banker, långivere og garantister, opplyser administrerende direktør Magnus Wikner i Vinggruppen i Norden.

– Selv om jeg er trist over konkursen til Thomas Cook Group og alle dens ansatte og lojale kunder i mange land, ligger mitt ansvar her i Norden og for Vinggruppens fortsatte reise. Siden vi er en uavhengig og lønnsom del av konsernet, har vi allerede vært i stand til å sikre vår fortsatte virksomhet, sier han.

LES OGSÅ: - Vet ikke når vi får reise hjem igjen

Selskapet har nå fullt fokus på å ta vare på reisende som ble stående på bakken mandag etter at en rekke flyginger ble kanseller, og å sikre at flyene er i lufta allerede tirsdag.

– Vi har et stort ansvar overfor våre kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, og det er derfor jeg er veldig glad for at vi har klart å få en løsning så raskt, sier Wikner.

LES OGSÅ: Ving advarer kunder mot svindelforsøk

Ving Norge har for tiden 9.101 reisende ute på tur. I tillegg ligger det inne rundt 85.000 bestillinger hos charterselskapet.