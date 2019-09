Brennende russisk tråler i Tromsø har kantret

Hytte på Røros solgt for over det dobbelte av prisantydningen

- Brua har laget alt for mange problemer alt for lenge

Benedicte (25) var forberedt på å dø. Nå lever hun et aktivt liv for å ære personen som reddet livet hennes

– For lang frist kan være prisdempende for boligen, mener megler

– For lang frist kan være prisdempende for boligen, mener megler

Saken oppdateres.

Like før klokka 9.15 tippet tråleren over til siden. Det ryker kraftig fra skipet, som har 200.000 liter dieselolje om bord.

Brannen om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdik brøt ut onsdag formiddag og skaper store utfordringer i Tromsø. Tråleren ligger til kai Breivika.

– Det brenner fortsatt midtskips, men ikke i det området vi vurderer at er farligst med tanke på eksplosjonsfare. Situasjonen er stabil, sa operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB like før kantringen.

Brannmannskaper fortsatte da å pøse på med vann for å kjøle ned brannen. Nødetatene har fortløpende vurdert om tråleren skulle slepes bort eller senkes.

Krisestab på sykehuset

Sykehuset i Tromsø ligger nær brannstedet, og den tykke røyken driver i den retningen.

Sykehuset i Tromsø har satt krisestab og vurderer om avdelinger må stenges. Ansatte kommer seg ikke på jobb fordi veier er stengt på grunn av trålerbrannen.

– Vi sitter i krisestab nå for å kartlegge situasjonen. Vi har utfordringer med å få folk på jobb. Vi vurderer om vi må stenge deler av sykehuset og be pasienter holde seg hjemme, men enn så lenge driver vi sykehuset som normalt, forteller pressevakt Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til NTB torsdag morgen.

Ansatte har blitt bedt om å holde vinduene lukket for å hindre røyk i å komme inn. Brannvesenet har også opplyst at de må begrense slukningsarbeidet for å unngå at røyk skal komme inn i ventilasjonsanlegget til sykehuset.

– Vindredningen er gunstigere nå enn i natt når det gjelder røyken, men vi har stengt av ventilasjonsanlegget og holder vinduene lukket, sier Resvoll.

Stengte veier

Politimesteren i Troms politidistrikt beordret klokka 23 onsdag kveld at alle beboere innenfor en radius på 300 meter fra den brennende tråleren skulle evakueres. I alt 92 personer var evakuert, ifølge politiet. Sammen med Sivilforsvaret ble beboere hentet fra boligene sine.

På grunn av røyken og eksplosjonsfare er flere sentrale veier i området stengt, noe som fører til store trafikale problemer i Tromsø torsdag morgen. Det gjelder Tverrforbindelsen, Breivikatunnelen, Stakkevollvegen og Tromsøysundtunnelen.

Det er lange køyer flere steder, og Sivilforsvaret bidrar med trafikkdirigering i Giæverbukta.

I tillegg holder både Ishavsbyen videregående skole i Breivika og Tromsø international school stengt, melder Nordlys.

– Håper den krenger

Tromsø kommune har bedt folk over hele byen om å lukke vinduer for ikke bli eksponert for den potensielt giftige røyken.

Brannvesenet har vurdert å trekke skipet vekk fra kaia, men har frykter dette vil ha negative konsekvenser. Det er også blitt vurdert å senke skipet ved kaia.

Torsdag morgen lå Bukhta Naezdnik tungt over på den ene siden etter å ha blitt pøst med tusenvis av liter vann de siste timene.

– Vi håper egentlig nå at tråleren skal krenge over ved kaia. Det vil lette slokkearbeidet, sa operasjonsleder Beate Helberg i politiet til NTB tidlig torsdag morgen.

Brannen skal ha startet da hydraulikkolje og trålposer i baugen av tråleren skal ha tatt fyr. Siden spredte flammene seg videre til hele skipet. Natt til torsdag så brannen ut til å spre seg lenger bakover i skroget før det på morgenkvisten på nytt blusset opp i åpne flammer foran i baugen.

– Vi kan ikke bruke så offensive slokkemetoder som vi ellers kunne ha gjort av hensyn til nærheten til sykehuset. Når vi pøser vann rett på brannen, drives røyken opp mot sykehuset, og det kommer inn i ventilasjonsanlegget der med de følgene det kan risikere å gi, sier operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB ved 5.30-tiden.