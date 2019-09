Politiet advarer mot oppringninger fra 112

Heltøft, men så kompakt at jeg får åndenød 4

Saken oppdateres.

Politiet mener det er snakk om svindel og tror at målet er at folk skal ringe tilbake til en teletorg-tjeneste, skriver NRK.

Vest, Sør-Øst, Øst og Agder politidistrikt har så langt advart mot telefonnummeret fredag ettermiddag.

– Politiet ringer IKKE fra disse linjene. Vi oppfordrer om å ikke besvare disse anropene, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

– Vi anbefaler at folk ikke tar telefonen hvis det nummeret ringer, men hvis noen ved et uhell tar telefonen, så må de i hvert fall ikke gi fra seg personopplysninger, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politidirektoratet opplyser at det var lignende hendelser forrige helg og at det finnes teknologi som gjør det mulig for svindlere å velge hvilket nummer som dukker opp på telefonen som blir oppringt.