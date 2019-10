Siv Jensen: – Vi skal passe på at det fortsetter å gå bra

Her kan du ta med ungen til en barnehage der tiden har stått stille i hundre år

Saken oppdateres.

– Dette er en viktig dag. Statsbudsjettet berører alle mennesker i hele Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp) timer før budsjettet legges fram.

– Det er så hyggelig å ha sånne velkomstkomiteer om morgenen, sa en blid Jensen da hun møtte et titall journalister og fotografer utenfor sin bolig i Oslo mandag morgen.

– Jeg har sovet godt, men ikke så veldig lenge, innrømmet hun.

LES OGSÅ: Trønderske nyheter fra statsbudsjettet 2020: Dette er det vi vet om statsbudsjettet

Jensen var ikke villig til å røpe noe fra budsjettet for neste år, men minnet om at Norge går bra økonomisk for tiden.

– Det aller viktigste at vi skal passe på at det fortsetter å gå bra, sa hun.

Utvalgte hovedtall og nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2020 publiseres klokka 8 mandag, mens budsjettdokumentene er tilgjengelige fra klokka 10. Klokka 10 starter også Jensens framlegging i Stortinget.