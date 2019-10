Røkke: – Han ba om «ti stille-penger»

Fotball for tv-aksjonen: Her avslører hun sitt hemmelige våpen

PST: Ikke aktuelt med utlevering for norsk kvinne siktet for IS-deltakelse

Saken oppdateres.

Han sa blant annet at 62-åringen hadde bedt ham om såkalte «ti stille-penger» for å legge saken bort. Finansmannen ville vite hvordan han skulle kunne håndtere det bokføringsmessig i sitt system.

Han sa også at han hadde fått vite av tiltalte at dette ikke ville dø i stillhet.

– Og det ser man i dag at det ikke har gjort. Jeg kjenner meg ikke igjen denne virkelighetsbeskrivelsen, sa Røkke.

Han gjentok flere ganger at forsvaret forsøkte å splitte hår i sin utspørring av ham og tilbakeviste det tiltalte hadde sagt i sin forklaring.

Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke til å betale et tosifret millionbeløp. Han er videre tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen. Utpressingen skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

– Han fikk mange spørsmål om forhold som ligger langt tilbake i tid og som det er vanskelig å huske. Men det viktigste for meg er hva han forklarte om det som foregikk høsten 2017 og januar 2018, som er det denne saken dreier seg om sa aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, til NTB etter at første rettsdag var over.

Strid om lydopptak

Tiltaltes forsvarer, Benedict de Vibe, ba retten om å få spille av lydfiler fra opptak gjort med Røkke og hans advokat i forbindelse med et avhør gjort på hans Aker-kontor på Fornebu. Samtalen er tatt opp etter at selve avhøret er over og båndet gikk, noe Røkke var ikke klar over.

– Vi mener helt klart at Røkke ikke forteller sannheten om båtsertifikatet og småaksjonærene, påsto de Vibe.

I 2001 måtte finansmannen sone en dom på 30 dagers fengsel for korrupsjon i forbindelse med at han skaffet seg et båtsertifikat i 2001. Året etter tapte han en rettssak som gjaldt tvangsutløste småaksjonærer i Aker RGI, en sak der den avdøde næringslivsadvokaten Birger Nilsen var sentral.

Både Røkke, aktor og dommeren reagerte på at opptakene ble avspilt, men forsvaret fikk fortsette.

– Jeg til retten at hvis formålet med den utspørringen er å svekke vitnets troverdighet på forhold som ligger 15-20 år tilbake i tid, så ser jeg ikke helt den store relevansen for verken skyld- eller straffespørsmålet. Det virket som om dommeren var enig, men de fikk fortsette, sier aktor.

Mulig ny etterforskning

Iversen nektet for å ha forsøkt å presse Røkke for penger da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett tirsdag.

Aktor sier til NTB at politiet vil gå gjennom tiltaltes forklaring med tanke på en mulig videre etterforskning. Noe av årsaken til dette er at Iversen har kommet med uttalelser i retten som påtalemyndigheten bare har vært kjent med gjennom mediene.

Tiltalte gikk kronologisk fram fra 2000 da han først fikk kontakt med Kjell Inge Røkke. Ifølge Iversen skulle finansmannen ha tilbudt ham 100 millioner kroner for å «fjerne» Christer Tromsdal. Grunnen var at han skulle være i besittelse av et lydopptak som Røkke oppfattet som svært skadelig for ham.

– Jeg blir bedt om å møte på Hotel Sube i St. Tropez. Der fikk jeg en pose med et stort pengebeløp. Det var viktig å få Tromsdal vekk fordi han kunne ødelegge karrieren hans, forklarte han.

Det endte med at Iversen skjøt Tromsdal i kneet i 2004, og ble pågrepet av politiet.