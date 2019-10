Masseslagsmål i Oslo

Skaffet meg treningskort for én måned siden. Antall turer dit: Én

Drømmen om cupfinale knust for Ørn

Mann døde på sykehus etter å ha fått jordmasser over seg

Helland etter RBK-sensuren: Her er svaret han ikke fikk lov til å gi

Butikksjef Stine: - Det er ikke alltid at kandidaten med mest erfaring, er den som er best egnet til jobben

16-åring siktet for drapsforsøk på 18-åring i Haugesund

Demonstrasjoner både for og mot Tyrkia

Butikksjef Stine: - Det er ikke alltid at kandidaten med mest erfaring, er den som er best egnet til jobben

Saken oppdateres.

Hendelsen skjedde ved 17.20-tiden etter et masseslagsmål tidligere på dagen i forbindelse med demonstrasjoner ved Tyrkias ambassade.

Klokka 16.15 lørdag ettermiddag opplyste politiet at de har kontroll på stedet.

– Vi har kontroll, men det er fortsatt ampert og rundt 750 demonstrerende på stedet. Vi er der med tilstrekkelig med mannskaper. Vi er klar over at det kan skje flere nye hendelser i forbindelse med at demonstrasjonene avvikles, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Ifølge operasjonslederen har politiet brukt helt vanlige politimetoder for å få kontroll på stedet, og ikke pepperspray.

To innbrakt

To personer er skadd og fraktet til legevakt, og to personer er innbrakt til arresten i forbindelse med slåsskampen i forkant av den kurdiske motdemonstrasjonen.

Politiet har tidligere opplyst at det ble benyttet slagvåpen og slått mot kjøretøy.

Bråket som politiet først meldte at var ved Solli plass, flyttet seg etter en stund ned til den tyrkiske ambassaden. Flere gater i nærheten, som Halvdan Svartes gate og deler av Frognerveien, var stengt i forbindelse med demonstrasjonen.

Aggressiv stemning

Overfor NTB på stedet lørdag ettermiddag betegnet politiet bråket som krigslignende tilstander.

Det var stort politioppbud med styrker fra politiets beredskapstropp, og aggressiv stemning med antydninger til mindre slåsskamper ved ambassaden.

Ved 16-tiden roet situasjonen seg, men var ikke avklart, ifølge NTBs reporter på stedet.

Demonstrasjon mot tyrkiske angrep

Den kurdiske motdemonstrasjonen mot Tyrkias offensiv i Nord-Tyrkia ved den tyrkiske ambassaden startet rundt klokken 15. To timer tidligere begynte demonstrasjonen til støtte for Tyrkia.

Ved 14-tiden opplyste politiet til NTB at det var rundt 200 personer utenfor ambassaden.

For nær to uker siden ble fem mennesker skadd i sammenstøt mellom tyrkere og kurdere i Berlin, etter at rundt 350 mennesker marsjerte i protest mot Tyrkias angrep mot kurdiskdominerte områder nord i Syria.

Etter Tyrkias militæroffensiv mot disse områdene har også kurdere i Norge arrangert flere demonstrasjoner, blant annet på Oslo lufthavn og på Oslo sentralstasjon.