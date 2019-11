Svalbardposten: Per Sandberg vil bli kultursjef i Longyearbyen

Det er et tankekors at det bare er de som trenger sitteplassen selv, som reiser seg

Svalbardposten skriver at de har fått bekreftet opplysningen fra personalrådgiveren i Longyearbyen lokalstyre.

Sandberg (59) gikk i august i fjor av som fiskeriminister og nestleder i Frp. Han ble først innvalgt på Stortinget i 1997, og fikk fem perioder på tinget før han ikke tok gjenvalg i 2017.

En av de andre søkerne er redaktør Hilde Kristin Røsvik i Svalbardposten.

– For meg er dette en veldig spennende stilling som jeg ikke kunne la være å søke på. Jeg er ansatt i en åremålsstilling som går mot slutten, og må derfor se meg om etter nye muligheter, sier Røsvik.

Nåværende kultursjef, Roger Zahl Ødegård, er positiv til de mange søkerne.

– Det er svært hyggelig at stillingsutlysningen er blitt lagt merke til i hele Norge. Jeg tar det som et uttrykk for at Svalbard og kvaliteten ved samfunnet er godt kjent gjennom det arbeidet som gjøres på kulturområdet i Longyearbyen. Dette lover godt også for fremtiden, sier han.

Sandberg har så langt ikke besvart NTBs forespørsel om en kommentar.