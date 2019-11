180 ansatte i Luftfartstilsynet kan ikke gå på do

Børsen: To spillere imponerte da Ranheim trolig rykket ned

Jeg og dyra mine får skylden for klimaendringene. Det føles urettferdig

Saken oppdateres.

Årsaken til vannmangelen er arbeid med å bygge hotell på nabotomta ved Sjøgata i Bodø, skriver Avisa Nordland. Vannmangelen fører blant annet til at sanitærforholdene er begrenset.

Avdelingsdirektør Åshild Pettersen sier at det betyr at folk ikke kan gå på do. Mange av de ansatte har kommet på jobb allerede, men disse får vurdere selv om de må dra hjem, sier hun. Totalt jobber det 180 personer på kontoret.

– Det er ingen som syns dette er noe kjekt. Man tar det likevel med fatning og humor, men det er klart det ikke er greit, sier avdelingsdirektør Åshild Pettersen.