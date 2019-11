Anita Krohn Traaseths beskyldt for omsorgssvikt i kronikk

Økende interesse for landslaget: – Vi ser en gjeng som elsker å spille for Norge

Saken oppdateres.

Lørdag skrev næringslivsleder Anita Krohn Traaseth om jenter med lederambisjoner i Aftenposten. Hun kom med en klar oppfordring om at jenter med lederambisjoner bør holde hardt på dem.

En av reaksjonene ble langt mer bokstavelig enn hun hadde tenkt seg, skriver Aftenposten.

Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi Eystein Victor Våpenstad ga sitt tilsvar i form av en kronikk som fikk tittelen «Overklassens omsorgssvikt».

«Det er skremmende at en kjent næringslivsleder oppfordrer til omsorgssvikt», skrev Våpenstad om innlegget til Traaseth, der hun blant annet oppfordret kvinner til å «lean out» fra oppgaver i hjemmet, dele ansvaret for barna mellom begge foresatte og la barna gå litt for «lut og kaldt vann» av og til.

«Traaset skriver om en type omsorgssvikt vi finner i denne typen overklasse. Hun beskriver det vi kan kalle en mishandling av barn som barnevernet forhindre, men som barnevernet dessverre ikke når frem til», skriver Våpenstad videre i kronikken.

Kronikken ble publisert på NRK Ytring tirsdag ettermiddag.

Da artikkelen var publisert fikk Krohn Traaset tilsendt en link til saken.

– Det var til dels grove personbeskyldninger, og jeg spurte om ikke jeg burde får rett til tilsvar, sier Traaseth.

Hun fikk da beskjed om å skrive i kommentarfeltet.

Det takket Traaseth nei til.

I stedet spurte hun om en ny vurdering av innholdet, og at de fjernet det som sto om hennes barn, og rett til tilsvar.

NRK fjernet kronikkforfatterens påstander om hennes barn og Traaseth leverte tilsvar. Det ble aldri publisert. Etter en stund tok redaksjonen igjen kontakt. Da var kronikken avpublisert.

– Jeg vet at det kan gå en kule varmt. Jeg er fornøyd med at redaksjonen ville rette opp feilen og at kronikken ble avpublisert. Jeg har ikke tenkt til å melde inn saken for Pressens Faglige Utvalg, sier Traaseth.

Legger seg flat

Redaktør i Ytring, Kyrre Nakkim legger seg helt flat.

– Dette er helt og holdent min feil. Denne kronikken inneholdt personangrep som jeg ikke burde ha sluppet igjennom. Jeg gjorde en feilvurdering. Feilen ble da rettet ved at saken ble avpublisert, sier Nakkim.

– Skjer det ofte at saker blir avpublisert?

– Nei, svarer Nakkim. Han legger til at saken ikke har vært frontet i sosiale medier eller på den digitale fronten på NRK.

Ikke akkurat som en magnet

Traaseth synes det er trist at hun fikk rett i det hun skrev i spalten sin på lørdag: «For det er slik, at som leder og kvinne må du faktisk være mer bevisst på signalene du sender ut, hvordan du ser ut, kroppsspråk, hva du sier og hvordan du sier det».

– Bryter de med forventninger her, må du være forberedt på å ta konsvekvensene, som for eksempel at du oftere blir omtalt med personlige karakteristikker fremfor forretningsmessie resultater i mediene

Hun legger til at dagens reaksjon viser at vi ikke har kommet som mye lenger.

– Det å være leder virker ikke akkurat som en magnet etter at man blir omtalt på denne måten, sier Traaseth.

Traaseth setter pris på at hun fikk full støtte fra tidligere barneombud Anne Lindboe.

I et et innlegg på Facebook skriver Lindboe: «Dette innlegget der Anita Krohn Traaseth karakterieseres som «barnemishandlende overklassekvinne» tar jeg som en personlig fornærmelse mot alle kvinner som forsøker å sjonglere både familie og karriere. Uansett om vi jobber på topp eller gulv, går i turnus eller er selvstendig næringsdrivende. Vi trenger ikke å påtvunget skyld eller fordømmelse, men en skikkelig debatt om hvordan arbeidsgivere kan legge bedre til rette for både karriere og familieliv.»