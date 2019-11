Bibelskolestudent (22) død etter badeulykke i Israel

Sent ute med å klargjøre bilen for vinteren? Dette må du huske på

Saken oppdateres.

– Det er med sorg vi meddeler at studenten som ble alvorlig skadd i en badeulykke i Israel, tirsdag 5.11.2019, i dag tidlig tirsdag 12.11.2019 er erklært død av legepersonell ved sykehuset i Afula, Israel, skriver Bildøy bibelskole på sine nettsider.

Den 22 år gamle mannen kommer fra Fana i Bergen, og var på skoletur i Israel da ulykken skjedde. Hans nærmeste familie er til stede på sykehuset i Afula.

– Skolen vil arrangere en samling med kriseteam og bedriftshelsetjenesten til stede for å ivareta studenter og ansatte. Det vil senere bli lagt opp til en intern minnestund for studenter og ansatte på skolen. Vi takker for forståelse for at vi i denne krevende situasjonen ønsker å skjerme studenter og ansatte, skriver skolen.

Det blir samtidig opplyst at det ikke vil bli gitt noen ytterligere informasjon til pressen, etter ønske fra mannens nærmeste pårørende.

