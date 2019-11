USAs Ukraina-ambassadør: Trumps mål var å etterforske Biden

At studenter selger nakenbilder, er ille nok. At Adressa gir disse spalteplass, opprører meg

Saken oppdateres.

Høringen startet med forklaringen til USAs fungerende ambassadør til Ukraina, William Taylor, og statssekretær George Kent i utenriksdepartementet.

Taylor sa at han overfor Trump-administrasjonen hadde gjort sitt syn kjent om at å holde tilbake sikkerhetsforsikringer i bytte mot hjelp til en innenrikspolitisk kampanje i USA, ville ha vært galskap.

Taylor sa videre at han hadde merket seg at det fantes to politiske kanaler i forholdet til Ukraina – en «regulær» kanal og en «irregulær» kanal. Sistnevnte ble ledet av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, sa Taylor, som la til at det etter hvert ble klart for ham at det ble stilt betingelser til Ukrainas nye president.

– Forsøket på å få Ukrainas president til å granske et energiselskap koblet til demokratenes presidentkandidat Joe Bidens sønn, viste hvordan USAs offisielle utenrikspolitikk ble undergravd av irregulære framstøt ledet av Giuliani, sa Taylor.

Ukjent samtale

Taylor sa også at han fredag i forrige uke fikk vite fra sin stab at de under et besøk på en restaurant overhørte en telefonsamtale mellom Trump og USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland, dagen etter Trumps telefonsamtale til Ukrainas president.

Sondland ringte til Trump fra restauranten, og Taylors medarbeider som var til stede, kunne høre Trump spørre om «granskingene».

Sondland sa til presidenten at ukrainerne sto klare til å ta fatt på arbeidet, forklarte Taylor. Taylor sa også at Sondland hadde sagt at «alt» var avhengig av at Ukrainas president offentlig måtte kunngjøre etterforskning av Biden. Det skjedde imidlertid ikke.

– Trump brydde seg mer om å granske Biden enn det Ukraina gjorde selv, sa Sondland etter at samtalen var over, ifølge Taylor.

– Svertekampanje

Fredag skal USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch, vitne. Hun ble brått fjernet fra stillingen tidligere i år, angivelig fordi hun ikke ville spille på lag med Giuliani. Amerikanske diplomater har sagt at hun ble behandlet «dårlig» av Trump-administrasjonen.

Statssekretær George Kent sa under onsdagens høring at Giuliani og Giulianis stab hadde igangsatt en kampanje mot den daværende ambassadøren.

– I løpet av 2018 og 2019 ble jeg stadig mer oppmerksom på et forsøk fra Rudy Giuliani og andre, inkludert hans partnere Lev Parnas og Igor Fruman, om å igangsette en svertekampanje mot ambassadør Yovanovitch og andre ansatte ved USAs ambassade i Kiev, sa Kent.

I sitt åpningsinnlegg advarte Kent mot å undergrave rettsreglene.

– Jeg tror ikke at USA burde be andre land om å involvere seg i utvalgte politisk tilknyttede etterforskninger eller straffeforfølging mot motstandere av dem som sitter ved makten, fordi slike selektive handlinger undergraver rettsreglene, uansett hvilket land det gjelder, sa Kent.

Åpne høringer

Demokratene i Representantenes hus planlegger å bruke de neste ukene til å bevise at Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalget neste år. Trumps plan var ifølge Demokratene å få Ukraina til å sverte hans politiske rival Joe Biden og sønnen Hunter ved å innlede en korrupsjonsetterforskning mot dem.

Selv mener Trump at han ikke har gjort noe galt. Han har gjentatte ganger kalt prosessen for en heksejakt.