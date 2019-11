Tusenlappen har fått ny drakt

Billigere bensin? Vet ikke Sp at vi lever i 2019?

Motiv av Edvard Munch er byttet ut med en bølge på åpent hav. På baksiden av den nye seddelen kan man se havet strekke seg ut i horisonten.

– Bølgen forteller oss om havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss framover, forteller Norges Bank om motivvalget.

Havet er valgt fordi det har vært grunnlag for Norges rikdom, vår kontakt med omverden og vår framtidsoptimisme.

– Havet gir oss utfordringer, gode opplevelser og en horisont å rette blikket mot – mot det uendelige, og mot det ukjente, reflekterer Norges Bank poetisk.

Gyldig i ett år

Øverst til høyre på seddelen er det en lundefugl. Hodet av lundefuglen samt valørtallet er brukt som vannmerke på samtlige seddelvalører.

Den nye seddelserien er altså nå ferdigstilt. Ny 100- og 200-kroneseddel ble innført i 2017, og året etter kom ny 50- og 500-kroneseddel. Kirsten Flagstad og Kristian Birkeland ble erstattet av torsk og vikingskip. Seddelrekken prydes videre av seilskuter, fyrtårn og bølger.

Den utgående tusenlappen kan fortsatt brukes i butikker i ett år fra dagens dato. Deretter har man i ti år muligheten til å få vekslet den inn hos Norges Bank.

Sikrere mot forfalskning

Ny teknologi med bedre muligheter for forfalskning var bakgrunnen for at Norges Bank lanserte nye sedler. Den nye serien har bedre sikkerhetselementer enn den forrige, som kom på slutten av 1990-tallet.

– Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge. Men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem, opplyser Norges Bank.

Foreslo å fjerne tusenlappen

Spøkefullt er det hevdet at bare kriminelle og pensjonister bruker tusenlappen. Selv offentlige etater har ment at tusenkroneseddelen ikke lenger bør ha en plass.

Økokrim har tatt til orde for å fjerne den, og skattedirektør Hans Christian Holte har argumentert for at vi vil kunne redusere den svarte økonomien hvis seddelen ble faset ut.

Til og med Finansdepartementet sendte for noen år siden ut høringsforslag om å fjerne seddelen. Men Norges Bank mener det er nødvendig å ha tusenlappen som betalingsmiddel.

Er det fremdeles behov for kontanter? skriver Norges Bank på sin nettside med spørsmål og svar om seddelbyttet.

– Verdien av sedler og mynter i omløp har vært stabil de siste ti årene, og så lenge publikum fremdeles etterspør kontanter, er det Norges Banks ansvar å produsere sedler og mynter som er sikre og funksjonelle, skriver banken.