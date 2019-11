Frode Bergs første kommentar som fri mann: - Det her var jeg ikke forberedt på

«Karam-saken»: – Ingen god sak for ham. Ingen god sak for RBK

– Hei. Da er jeg endelig ute av Russland etter to års ufrivillig opphold i Lefortovo-fengselet i Russland, starter Frode Berg med i en Facebook-video på advokat Brynjulf Risnes’ Facebook-side, skriver Aftenposten.

– Det her var jeg ikke forberedt på. Det har vært tøft, sier han.

Han takker for støtten og sier at to år i russisk varetektsfengsel har vært en tøff påkjenning både for han og familien.

Han varsler også at kommer tilbake med informasjon i en pressekonferanse i nærmeste fremtid.

– Jeg er for tiden på en trygg plass i Litauen for å roe ned, slappe av og komme til hektene. Jeg ser frem til å få møte familien de nærmeste dagene, sier Berg.

Løslatt etter to års fangenskap

Videoen fra Berg legges ut timer etter at han ble en fri mann.

Spiondømte Frode Berg ble fredag overlevert til norske myndigheter i Litauen etter nesten to år i fengsel i Russland. Han var del av en utvekslingsavtale med både Russland og Litauen.

På grensen mellom den russiske eksklaven Kaliningrad og Litauen ble han fredag overlevert til en gruppe bestående av Norges ambassadør til Litauen, Karsten Klepsvik, Bergs advokat og en tjenesteperson fra den norske ambassaden, etter det som er offentlig kjent.

Løslatelsen skjer etter at de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko tidligere fredag ble benådet av Litauens president Gitanas Nauseda.