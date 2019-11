Frode Berg et steg nærmere hjemreise

«Karam-saken»: – Ingen god sak for ham. Ingen god sak for RBK

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fredag.

Overleveringen skjedde etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass.

– Da er jeg endelig ute av Russland etter to år i Lefortovo-fengselet. Dette var jeg ikke forberedt på. Det har vært tøft, og ventetida lang. To år i et russisk varetektsfengsel er en tøff påkjenning, både for meg selv og for min familie, sa Berg i et videoopptak som var lagt ut på Facebook-siden til hans norske advokat, Brynjulf Risnes, først omtalt av Aftenposten.

Den pensjonerte grenseinspektøren er sliten, men ved godt mot etter at utleveringen i Litauen er overstått. Det er uvisst når han drar hjem til Norge.

Fri etter to år i fengsel

Klokken 11 fredag ble den spiondømte nordmannen ført over grensa ved Kaliningrad. Nesten to år etter at han ble pågrepet i Russland, var han fri.

Hans kone Anita og datter Christina befant seg i Oslo da nyheten ble kjent.

– Vi er glade og lettet, sier Anita Berg til NTB. Hun har ikke snakket med ektemannen på én måned før utvekslingen.

Berg ble møtt av sin norske advokat Brynjulf Risnes og den norske diplomaten Karsten Klepsvik da han krysset grensen mellom Kaliningrad og Litauen fredag formiddag. I løpet av ettermiddagen fikk han tilsyn av lege, og det ble utstedt nytt pass til ham. Norske myndigheter har understreket at de ønsker å bistå Berg med det han måtte trenge, inkludert transport hjem.

Litauen eneste mulighet

Overleveringen skjedde etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass. De to spionasjedømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko ble benådet, og deretter utvekslet med Berg og to spionasjedømte litauere i russisk fangenskap.

Etter å ha forsøkt flere ulike spor, ble det klart for norske myndigheter at en utveksling i Litauen var eneste mulighet for å få Berg hjem til Norge.

16. april i år ble Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. Han ble benådet som en del av en utvekslingsavtale mellom Russland og Litauen fredag denne uken.