Bedre for troverdigheten for saken at hun ikke er sammen med Petter Stordalen

I intervjuet med NRK forteller hun om hvorfor hun vil vi skal spise grønnere, bærekraft, om organisasjonen Eat og om forholdet og bruddet med Petter Stordalen.

På spørsmål om hun tror det blir enklere å leve i samsvar med egne prinsipper om bærekraft når hun ikke lenger er sammen med Petter Stordalen svarer hun:

- Uten Petter Stordalen hadde aldri EAT eller å få matsystemet på FNs agenda vært mulig. Og det er fantastisk at han fortsatt vil være med og bidra, men jeg tror absolutt at det kommer til å være lettere for min egen troverdighet i forhold til saken vi jobber med, sier Stordalen til NRK.

Begrunnelse for prisen

Stordalen har blant annet fått kritikk for bruk av privatfly og flotte biler.

Prisen hun fikk i natt blir delt ut av United Nations Foundation, en privat stiftelse som arbeider tett med FN.

«Legen og miljøforkjemperen Gunhild Stordalen for sitt banebrytende arbeid med å forvandle det globale matsystemet og dets innvirkning på planeten, gjennom samarbeid mellom vitenskap, politikk og næringsliv uten profitt», står det i begrunnelsen.

Bruddet ble kjent nylig

10. november ble det kjent at Gunhild og Petter Stordalen flytter fra hverandre. De sendte da ut en pressemelding om bruddet der det sto:

«Det føles rart å sende ut informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner, velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre».

De skriver videre i pressemeldingen at de har «stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold». Gunhild Stordalen ble diagnostisert med den livstruende sykdommen systemisk sklerodermi i 2014.

– Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre. Vi har sammen funnet ut at vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss, sier Gunhild Stordalen.

Paret grunnla The Stordalen Foundation i 2011, før Gunhild Stordalen gikk videre og etablerte Eat to år senere.

