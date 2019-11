Rødt fremmer mistillit mot Hauglie: – Ikke egnet til å rydde opp i Nav-skandalen

Ny dronning i forhandlinger om «The Crown» – for en angivelig femte og sjette sesong

Her er ti myter om løping du kan gi blaffen i

- Det var et makabert syn

Dordi Skuggevik svarer Human-Etisk forbund: Jeg er ikke for en sekulær stat

De gjorde konkrete forberedelser før de dro uten barna på tur. Her er fire tips til en bedre avskjed

Verktøy for hundretusener stjålet fra byggeplass i Trondheim

Her kysser leiesoldaten RBK-logoen: – Jeg skal ikke tilbake til Midtjylland

Aktor ber om tolv års forvaring for Varhaug-drapet

Her kysser leiesoldaten RBK-logoen: – Jeg skal ikke tilbake til Midtjylland

Saken oppdateres.

– Vi vet nå ut fra det som har kommet fra, at Nav-skandalen er et resultat av villet politikk og uvilje mot å rydde opp, sier Rød-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Hauglie har ikke gjort det man kan forvente av en statsråd som får Norgeshistoriens største rettsskandale på sitt bord, og ingenting tyder på at Hauglie er egnet til å rydde opp i denne skandalen, sier han.

– For tidlig

SVs Freddy Øvstegård, som sitter i Stortingets kontrollkomité, mener derimot at det er for tidlig med mistillit nå.

– Et for dårlig forankret og for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt og styrke Hauglie, vi vil derfor fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før vi konkluderer.

Samtidig mener han at Hauglie har store forklaringsproblemer.

– Nå skal vi sørge for å få alle kortene på bordet. Vi utelukker ingenting, men jobber nå i kontrollkomiteen for å få best mulig svar på hva som har skjedd. Hauglie har mye å bevise i høringen, om hun skal få bli sittende, sier Øvstegård.

Tre grunner

Det er særlig tre ting som gjør at Rødt allerede nå velger å fremme mistillitsforslag mot Hauglie:

– For det første ble praksis når det gjelder korttidsopphold i utlandet i endret mars. Da instruerte departementet Nav om ikke å gjennomgå gamle saker, sier Moxnes.

Rødt er også mer enn kritisk til at det gikk flere uker før departementet hadde møte med Nav etter varselet i august om at flere kunne ha blitt uriktig dømt til fengselsstraff på grunn av feiltolkningen av regelverket. I tillegg gikk det nesten fem uker før Riksadvokaten ble orientert.

– Hauglies sendrektighet har, etter alt å dømme, bidratt til justismord. Så sent som 17. september ble en mann dømt til fengselsstraff. 17. oktober påbegynte en annen soning av en dom som bygget på feilaktige rettsanvendelse. Helt fram til 31. oktober ble flere sittende i fengsel, sier Moxnes.

– Politisk skandale

– At departementet aktivt motsatte seg å få full oversikt og heller ikke umiddelbart rettet opp i de feil som hadde blitt begått, er en politisk skandale, mener han.

Rødt påpeker at ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av trygdeskandalen.

– Samtidig krever opprydningen etter skandalen en høy grad av tillit til statsråden som skal lede dette arbeidet. Men etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener vi at Stortinget ikke kan ha tillit til Hauglie, sier Moxnes.

LES OGSÅ: Flere titalls trygdemottakere uskyldig dømt til fengsel