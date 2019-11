Tusenvis av automatiske strømmålere må leses av manuelt

BankID var nede for alle Telenor-kunder

Saken oppdateres.

Nesten 3,2 millioner strømkunder har fått installert automatiske strømmålere. Det opplyser Statnetts datterselskap Elhub til NRK.

167 000 av dem leverer ikke data hver time, som de skal. Strømselskapene får bare data fra disse kundene én gang i måneden, men Elhub har ikke gode nok tall til å slå fast om alle disse målerne blir lest av manuelt.

Årsaken til at målerne må leses av manuelt, er dårlig mobildekning.

Bare hos strømselskapet BKK er det omtrent 8200 kunder som betaler for automatiske målere, men som må lese dem av selv. Det er en nedgang på 300 kunder siden høsten 2018.

– Hovedårsaken er for dårlig mobildekning i enten bosteds- eller hytteområdet. Men så må vi også ha god nok mobildekning helt inn dit hvor strømskapet står, og det er jo ofte i kjelleren. Derfor må montørene helt ut til hver enkelt for å se på dekningen og eventuelt montere forsterket antenne på strømmåleren, sier Geir Holen i BKK til NRK.

Holen sier at han skjønner at kundene kunne tenke seg å slippe å sende inn målertall hver måned, men trekker fram at dette er noe nordmenn har gjort i årevis.

– Men vi skulle selvsagt ønske at dette var en situasjon vi var foruten. Dette er noe kundene har betalt for å slippe, så vi beklager, sier han.