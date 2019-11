Politiet frykter E39 kan kollapse etter stor vannlekkasje i Bergen

Saken oppdateres.

En rekke nødetater ble sendt til Sandviken i Bergen tirsdag kveld da beboere i området meldte at det fosset vann ut av muren som går nedenfor E39.

I frykt for at masser kan rase ut, har 58 personer fra ti boliger i området blitt evakuert.

– Vi kjenner ikke til hvordan grunnforholdene i veien er, og når vi ikke kjenner til det, så kan vi heller ikke utelukke at det vil kunne rase ut på et tidspunkt, sier innsatsleder i politiet Casper Kaland.

Til NRK sier Kaland at de frykter at hele E39 kan kollapse ved bomstasjonen i Sandviken. Det er skader på muren nedenfor europaveien. Veien er stengt i sørgående retning.

– Dersom E39 raser ut, vil det føre til enorme problemer i trafikken i Bergen, sier han til kanalen.

Mye vann

Da nødetatene ankom stedet i 23-tiden, var det mye vann i veibanen og rundt flere hus. På det tidspunkt strømmet det fortsatt mye vann ut av muren.

Om lag to timer etter at nødetatene ble varslet, ble den skadde vannledningen lokalisert og vanntilførselen stengt av. I 3-tiden natt til onsdag rant det fortsatt vann ut av muren, men det var da i ferd med å stoppe.

– Vi er redd for at masser vil rase ut. Det er snakk om et vannledningsbrudd, mest sannsynlig i gangveien på E39. Det er anslagsvis 700.000–750.000 liter vann som har lekket ut, sier innsatsleder Kaland til Bergensavisen.

Ifølge politiet er det ikke observert skader på bygninger eller kjøretøy, men det er mulig skadene vil bli synlige når dagslyset kommer.

Geolog skal undersøke

– På bakgrunn av vannlekkasjen er det besluttet at E39 sørgående retning blir stengt inntil geolog har fått undersøkt om det er skader på veien, sier Kaland.

Av samme årsak får heller ikke beboerne flytte tilbake. Det er ukjent når de får vende hjem igjen. 40 av de evakuerte, var innlosjert på hotell natt til onsdag.

De geologiske undersøkelsene av muren og veien vil bli gjort i dagslys.

Innsatsleder Casper Kaland opplyser til Bergensavisen at brannvesenet hørte kraftige rumlelyder og kjente at bakken ristet mens de evakuerte personer.

Området som er rammet, er sperret av. Nødetatene har ikke gått inn i området som følge av de mulige konsekvensene for vannlekkasjen.

– Vi frykter at det er rasfare, at både muren og et hus kan stå i fare for å rase ut, sier utrykningsleder Åge Lie i brannvesenet til Bergens Tidende.

Som følge vannlekkasje har om lag 240 adresser mistet vannet. Nær 2.000 personer har fått varsel om at de må koke vannet, skriver Bergensavisen.

Ifølge NRK blir området undersøkt med drone for å få oversikt over skadene.

– La bilen stå

E39 retning sør mot Bergen er stengt mellom bomstasjon i Sandviken og avkjørsel fra E39 mot Bergen sentrum. Den kommer til å bli stengt i lang tid.

Det er ingen omkjøringsmuligheter der veien er stengt. Dette vil få store konsekvenser for trafikken på morgenen og dagtid, varsler politiet.

– Vi ber folk som kommer nordfra, om å unngå å reise inn til sentrum fordi veien er sperret. Det er en trafikkert vei i utgangspunktet, og på omkjøringsveien er det dårlig kapasitet. Sperringen av veien kan få uante konsekvenser i morgenrushet, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

Folk som skal kjøre i dette området bes om å beregne god tid.

Det er omkjøring via Arna og Hardangervegen. Siden det er dårlig kapasitet på omkjøringsveien, vil også bussene få utfordringer med å komme seg fram.

– Det kommer til å bli kaos uansett, men vi må prøve å begrense skadene, sier Halleraker om oppfordringen om å la bilen stå.

