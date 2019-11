Smakstilsatte vitamintilskudd kan slippe sukkeravgift

Mourinho gjorde nådeløst trekk. Da løsnet det for Tottenham

Saken oppdateres.

Sivilombudsmannens konklusjon er at kosttilskuddene ikke kan anses som «annet godteri», og er dermed ikke objekt for sjokolade- og sukkeravgift.

Ombudsmannen mener at Skattedirektoratet har tatt feil utgangspunkt når vurderingen går på om produktene tilsvarer pastiller eller drops dersom de hovedsakelig hadde bestått av sukker.

– Det må foretas en mer helhetlig vurdering av produktene hvor også varenes naturlige bruksmåte må tillegges vekt, heter det i en uttalelse fra Sivilombudsmannen.

Skattedirektoratet bes behandle avgiftsfastsettingen på nytt i lys av ombudsmannens uttalelse.

Bakgrunnen for saken er at et selskap som importerer og markedsfører helseprodukter innen kategorier som omega-3, vitamin- og mineraltilskudd, vektreduksjon og sportsernæring, fikk fattet vedtak om avgiftsendring og tilleggsavgift etter en kontroll.

Skattekontoret mente at selskapet hadde betalt for lite avgift på sjokolade- og sukkervarer – noe selskapet var uenig i. Vedtaket ble dermed klaget inn, og hovedvekten av klagen gjaldt fastsettingen av sjokolade- og sukkeravgift for ulike produkter innen smakstilsatte vitamintilskudd.