Bodø-mann skjøt elg i boligområde – får 40.000 kroner i bot

To menn pågrepet mistenkt for ran

Saken oppdateres.

Dommen fra Salten tingrett slår også fast at mannens kaliber-17 rifle blir inndratt, og at han må betale sakskostnader på 5.000 kroner, skriver NRK.

Det var Bodø Nu som først omtalte saken.

Det var i februar at mannen og hans søskenbarn var ute og luftet tre hunder, som fikk ferten av en elg. Hundene begynte å kretse rundt elgen. Ifølge dommen fikk mannen ikke kontroll på hundene og gikk hjem, først for å hente en kniv, deretter for å hente en rifle, som han felte elgen med.

Retten mener at situasjonen ikke krevde at bodøværingen felte elgen, og at han kunne ha ringt Viltnemnda eller til politiet i stedet. De mener også at mannen utsatte andre for fare ved å avfyre skudd i et boligområde.

Mannen ble funnet skyldig på alle punkter – for felling av dyr utenfor jakttid, for uforsvarlig avlivning av elg, uforsiktig bruk av skytevåpen og for ikke å ha hindret at hundene sine jaget elgen. Bodø-mannen har erkjent straffskyld på to av punktene.

Selv om ikke handlingen skjedde i en jaktsituasjon, mener retten at mannen har vist at han er uskikket til å bedrive jakt, og han er derfor også dømt til tap av jaktrett i to år.

(©NTB)