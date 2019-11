Frode Berg: Ble avlyttet og filmet i skjul på hotellrom av FSB

Jeg har i utgangspunktet et alvorlig alkoholproblem

FSBs kontraetterretningsavdeling skal ha fulgt nøye med på flere av reisene Berg tok til Russland. Blant annet ble telefonen hans avlyttet, skriver VG.

– Ja, det gjorde de, for det har jeg lyttet på. «Men Frode, hør på dette her», sa etterforskeren. Det hadde ikke noe med saken å gjøre, det var en telefonsamtale med kona i mars 2017, sier Berg til avisen.

Ifølge Berg fikk han høre fire telefonsamtaler han hadde i Russland, uten at det var beviser i saken mot ham.

Den tidligere grenseinspektøren sier at han også fikk presentert videoopptak fra hans eget rom på et hotell Metropol i sentrum av Moskva under den siste turen.

– Jeg så hvordan det ser ut når jeg står opp om morgenen. Det var et kamera plassert godt skjult i rommet, sier Berg.

I avhør skal russerne også ha nevnt navn på norske operatører i E-tjenesten.

– Det som skremmer meg, er at russerne visste så mye som de visste. De fortalte meg ting som er fullt kontrollerbart for meg, som for eksempel hvor vedkommende bor i Kirkenes. De visste også hvor E-tjenesten pleide å møte folk i Kirkenes, sier Berg til VG.

Frode Berg ble 15. november løslatt etter å ha blitt dømt for spionasje og tilbrakt nesten to år i russisk fengsel. Han ble overlevert til norske myndigheter som ledd i en fangeutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

