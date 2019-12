Tromsø: Jente i barneskolealder er død – to barn og kvinne kritisk og livstruende skadd

Her kan det bli nytt museum for kunst og design

Saken oppdateres.

– Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på en pressekonferanse mandag kveld.

Alle fire er utenlandske statsborgere, og pårørende er varslet. Politiet opplyser at det er snakk om relativt små barn.

– Det er en kvinne og tre barn, men om relasjonen er mor og barn kan vi ikke bekrefte, sier politistasjonssjefen.

De to barna vil overføres til Rikshospitalet i Oslo i løpet av natten, opplyser sykehuset.

Neste oppdatering om kvinnen, som er i 20-årene, vil komme tirsdag morgen, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det var klokka 17.28 mandag kveld at politiet fikk melding om at noe hadde skjedd, og rykket ut til området Fagereng i Tromsø.

Funn av støvler og barnevogn

– Meldingen gikk på at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet ble det gjort funn av gjenstander i vannkanten som gjorde at politiet måtte undersøke, og det ble da hentet fire personer opp, sier Hermandsen.

Hun forteller også at det er gjort funn av støvler i vannkanten. Politiet vet ikke hvor lenge de fire personene har ligget i vannet.

Etter funnet av de tre barna og kvinnen i sjøen søkte nødetatene, dykkere, redningsskøyte og helikopter i en tid etter flere mulige personer i sjøen.

Så forlatt barnevogn

Politiet har iverksatt taktisk og teknisk etterforskning av hendelsen. Politiet er interessert i observasjoner gjort i området i tiden før klokka 17.28 mandag ettermiddag.

En kvinne som Nordlys har snakket med, opplyser at hun observerte den forlatte barnevognen, som politiet har knyttet til hendelsen, på stedet ved 16.30-tiden.

– Jeg kom syklende langs Kvaløyvegen, og tenkte at jeg aldri sett at noen har forlatt en vogn slik, men jeg tenkte at det kanskje var noen som skulle hente i barnehagen. Vogna var i alle fall tom. Det var i alle fall rart at den sto der, sier hun.

Mandag kveld undersøkte kriminalteknikere fra politiet stedet.

Ordfører: – Bare trist

Ledelsen i Tromsø kommune har satt krisestab i forbindelse med hendelsen, bekrefter konstituert kommunikasjonssjef Eirik Linaker Berglund i kommunen overfor NTB. Kommunens psykososiale team er også satt i beredskap.

– Dette er bare trist. Vi har satt krisestab og venter på ytterligere informasjon, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til NTB.

– Vi forbereder morgendagen med tanke på skole og barnehage. Vi er nødt å være forberedt, sier han videre.

Politiet har sent mandag kveld ikke opplyst om alderen til de tre barna som er involvert i hendelsen.