Flere drept i skytedrama i by i New Jersey

Saken oppdateres.

Statens vegvesen melder klokken 17.48 at E6 over Dovrefjell er stengt. Veien er stengt mellom bommen på Dombås og bommen på Grønnbakken.

Stengingen skyldes uvær.

Klokken 20.50 meldes det at også fylkesvei 705 over Tydal er stengt, mellom Stuggudal og Brekken. Også dette skyldes værforholdene.

Kraftige vindkast ved svenskegrensa

Sent tirsdag kveld ble også E14 stengt på svensk side. Erling Drangsholt i Statens Vegvesen kan ikke si med sikkerhet når veien vil åpne for vanlig trafikk.

- Det blåser ganske kraftig der oppe, og det vil fortsette utover natta. For at folk ikke skal kjøre seg fast, er det besluttet å stenge veien, sier Drangsholt.

Brøytemannskap jobber for fullt for å holde veiene fri for snø, men vinden skaper problemer også her.

- Jeg vil oppfordre folk om å være tålmodige, det snør fortere enn vi rekker fjerne snøen, sier Drangsholt.





