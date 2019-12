Reiss-Andersen: Abiy tilhører en ny generasjon afrikanske ledere

Saken oppdateres.

Abiy Ahmed er tildelt årets fredspris fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister i Etiopia spilte en avgjørende rolle i å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt. Han har også satt fart i demokratiseringen i Etiopia og bidratt i flere fredsprosesser i regionen rundt Afrikas Horn.

– Den norske nobelkomiteen har full forståelse for at fred er noe som skapes sammen med andre. Vi har valgt å gi fredsprisen til deg alene fordi vi mener at du personlig har utgjort en ekstraordinær forskjell på flere områder, sa Reiss-Andersen i sin tale til prisvinneren i Oslo rådhus tirsdag.

Valgt sin vei

– Du er blitt kalt en øyeblikkets mann, sa hun. Samtidig pekte hun på at Abiy fortsatt står overfor store utfordringer i hjemlandet.

– Du har slått inn på en vei som vi mener vil befeste freden og fremgangen i ditt hjemland, sa Reiss-Andersen.

Nobelkomiteens leder hyller også Abiy for hans forsøk på mekle mellom Kenya og Somalia, samt hans engasjement i freds- og forsoningssamtalene i Sør-Sudan.

– Du har vist at forståelse mellom naboer er helt avgjørende i en urolig region. Du representerer en ny generasjon afrikanske ledere som innser at væpnede konflikter og etniske fiendtligheter må løses med fredelige midler, sa Reiss-Andersen i talen.

– Klokt valg

Kvinner er sterkt representert i Etiopisk politikk, og landet har også Afrikas eneste kvinnelige president, Sahle-Work Zewde. Reiss-Andersen roser Abiy for kjønnsbalansen i hans regjering.

– Du sendte et sterkt signal da du utnevnte kvinner til 50 prosent av statsrådspostene i din regjering. Som kvinne vil jeg si at det var et klokt valg, sa Reiss-Andersen, som gikk av talerstolen uten å overrekke diplomet og gullmedaljen til nobelprisvinneren.

Dermed måtte hun gå tilbake for å foreta den høytidelige overrekkelsen.

– Kjære statsminister, jeg gikk meg vill i ordene, sa Reiss-Andersen til latter fra salen.

Abiy: – Krig er helvete på jord

– Det er skjebnens spill at jeg står her og snakker om fred, sier årets fredsprisvinner, Etiopias statsminister Abiy Ahmed.

– Jeg tar imot denne prisen på vegne av befolkningen i både Etiopia og Eritrea, særlig dem som har ofret livet i fredens tjeneste, sa 43-åringen da han holdt sitt Nobelforedrag i Oslo rådhus.

Han takket også Eritreas president Isaias Afwerki. Abiy er tildelt årets fredspris blant annet fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister greide å slutte fred med nabolandet etter flere tiår med konflikt.

Øyenvitne

Som ung soldat i den etiopiske hæren var Abiy selv øyenvitne til den lange krigen mot nabolandet i nord. Blant annet fortalte han om den gangen hele enheten hans ble utslettet i et angrep mens han selv hadde forlatt skyttergraven en kort stund.

– Krig er selve innbegrepet av helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake. Jeg har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken, fortalte han.

– Da jeg ble statsminister for 18 måneder siden, følte jeg veldig sterkt at det var nødvendig å få slutt på usikkerheten. Det er skjebnens spill som gjør at jeg står foran dere her i dag og snakker om fred, sa Abiy.

– Hardt arbeid

Han understreker at selv om man har oppnådd fred, kreves det hardt arbeid for å vedlikeholde den.

– For meg kan det å skape fred sammenlignes med å plante og dyrke fram trær. Akkurat som trærne trenger vann og et godt jordsmonn for å vokse, trenger freden et fast engasjement, uendelig tålmodighet og velvilje hvis man skal greie å dyrke fram og høste fredens frukter, sa Abiy.

Han trakk også fram et gammelt afrikansk ordtak.

– «Hvis du vil ha en fredelig natt, må også naboen din få en fredelig natt». Essensen i dette ordtaket er en rettesnor for styrkingen av relasjonene i regionen. Vi bestreber oss nå på å leve i fred og harmoni med våre naboer, sa fredsprisvinneren.

På Slottet

Fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali var i audiens på Slottet før han dro videre til Oslo rådhus for å motta Nobels fredspris.

Her hilste Etiopias statsminister på kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed ankom tirsdag ettermiddag Oslo rådhus for å motta Nobels fredspris.

Utenfor rådhuset ble fredsprisvinneren møtt av ivrige tilrop i borggården.

Inne er omtrent 1.000 inviterte gjester til stede i rådhuset, som blant annet er pyntet med Etiopias nasjonalblomst calla.

Fredsprisvinneren ankom Norge mandag kveld.

På forhånd har det vakt oppsikt at han ikke har holdt pressekonferanse i Norge, slik fredsprisvinnerne pleier å gjøre.