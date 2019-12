Leger får ikke reservere seg mot anonyme vurderinger på nett

Er dere uenige om oppdragelsen? Her er seks tips for å håndtere uoverensstemmelsen

Saken oppdateres.

Oslo tingrett fastslår at nettsiden Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får mulighet til å reservere seg mot dette, melder Dagens Medisin.

– Å pålegge Legelisten å innføre en generell reservasjonsrett vil resultere i at nettsiden langt på vei mister sin informasjonsverdi, heter det i dommen.

Retten viser også til at det ikke finnes andre steder hvor subjektive vurderinger publiseres og kategoriseres.

– Vi er kjent med dommen og kommer til å sette oss grundig inn i den, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen, til Dagens Medisin.

Søksmålet var rettet mot staten og ikke Legelisten AS på grunn av et vedtak i klageorganet personvernnemda som fastslår at leger ikke kan reservere seg mot offentliggjøring av slik informasjon. I den nye dommen fastslår Oslo tingrett altså at Personvernnemdas vedtak er gyldig.

EUs personvernforordning, GDPR, krever at all behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig.