Ari Behn er død

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmest pårørende til Ari Behn, må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, opplyser Ari Behns familie via pressekontakt Geir Håkonsund til NTB.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidardomen 24. mai 2002 og ble separert i 2016 og skilt i 2017.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise har tre døtre sammen: Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah. De har hatt delt omsorg for barna.

Behn debuterte i 1999 med den kritikerroste novellesamlingen «Trist som faen» og fikk også gode kritikker for oppfølgeren «Talent for lykke» i 2011.

Her får du hjelp: Ved akutt selvmordsfare, ring 113 Snakk med noen du stoler på og fortell om tankene dine. Ring en hjelpetelefon: Kors på halsen er en anonym hjelpetjeneste for de under 19 år drevet av Røde Kors. Telefon: 800 333 21 er bemannet mandag til fredag 14-22. Du kan også chatte anonymt, sende mail eller diskutere med andre. Chatten er åpen klokka 14-22.

er bemannet mandag til fredag 14-22. Du kan også chatte anonymt, sende mail eller diskutere med andre. Chatten er åpen klokka 14-22. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett. Alle tjenestene er anonyme. Telefon: 22 40 00 40 og SOS chat.

og SOS chat. Mental Helse har en døgnåpen krisetelefon og anonym nettjeneste. Telefon: 116 123 og sidetmedord.no. Man kan også ta kontakt med helsesøster på skolen eller på helsestasjonen. Man kan også ta kontakt med lege eller legevakt. Kjenner du noen med selvmordstanker? Her er råd fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Kjenner du noen som har tatt livet sitt? Her er råd fra Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Det er en frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. De driver sorgstøtte og sorggruppe, og har egne fylkeslag.

Han har også laget dokumentarer for fjernsyn og vært skribent i aviser som Dagbladet og Aftenposten, samt flere tidsskrifter.

I 2011 debuterte han også som dramatiker med stykket «Treningstimen», som ble satt opp på Rogaland Teater.

De siste årene hadde Behn også stor suksess som billedkunstner, og i 2018 solgte han ifølge Nettavisen malerier for 5,7 millioner kroner.