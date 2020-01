Kongelige og toppolitikere til Ari Behns bisettelse

Redningsaksjon: To personer over bord fra skip i Norskehavet – dårlig vær i området

Både kongelige, statsråder, norske politikere og en rekke kulturpersonligheter er ventet å delta under Behns bisettelse i Oslo domkirke fredag.

Fra regjeringen deltar både statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V), olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), opplyses det fra Statsministerens kontor til NTB.

Stortingspresident Tone Trøen deltar også i bisettelsen. Blant opposisjonens partiledere stiller Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Også Natos generalsekretær og tidligere leder av Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, kommer til bisettelsen, får NTB bekreftet.

Prins Daniel deltar

Den 47 år gamle forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann gjennom 14 år tok sitt liv 25. desember.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise fikk tre døtre sammen, Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11).

Det er så langt ikke kjent hvilke medlemmer av den norske kongefamilien som vil delta i bisettelsen. I sin nyttårstale fortalte kong Harald at kongefamilien er sterkt preget av Behns dødsfall.

Fra Sverige vil prins Daniel representere det svenske kongehuset i bisettelsen, ifølge VG.

Daniel og kronprinsesse Victoria var, ifølge kongehusekspert Jenny Alexandersson i Aftonbladet , nære venner av Ari Behn og prinsesse Märtha Louise, skriver Se og Hør.

Stort sikkerhetsoppbud

Bisettelsen vil være åpen for alle, men et stort antall plasser er allerede reservert til den nærmeste familien, venner, kongelige og representanter fra det offisielle Norge. Det er derfor viktig å møte opp i god tid dersom man skal få plass i kirken, sier familiens talsmann Geir Håkonsund til NTB.

Totalt er det 800 plasser i Oslo domkirke. Dørene åpner kl. 12 og bisettelsen starter klokken 13. Det er Oslo-biskop Kari Veiteberg som skal forrette. I tillegg til musikalske innslag, salmer og bønn vil det være minneord om Ari Behn som skal leses av familiemedlemmer, opplyser Håkonsund.

– De som ønsker å delta, må være klar over at det er en bisettelse med et høyt sikkerhetsnivå, og at man ikke vil slippe inn i kirken med for eksempel vesker eller bager, sier Håkonsund.

Det vil være en egen publikumskø separat fra inngangen til de reserverte plassene.

Politiet vil gjennomføre noen trafikkregulerende tiltak i umiddelbar nærhet til Oslo domkirke i forbindelse med bisettelsen. Ellers vil folk som ferdes i Oslo sentrum, ikke bli påvirket av sikkerhetstiltakene, skriver Oslo-politiet i en epost til NTB.

Hyllet med hilsener og veggmaleri

I Oslo domkirke har det siden nyttårsaften vært lagt ut en kondolanseprotokoll for Ari Behn. Protokollen ligger ute til klokken 16 torsdag og i nattåpen kirke fra klokken 18 til klokken 6 fredag 3. januar.

Torsdag formiddag var rundt 50 sider fylt med hilsener fra flere hundre personer. Dagen før var det lange køer for å få signere protokollen, og kirken holdt åpent utover åpningstiden for at alle i køen skulle få skrive sin hilsen, får NTB opplyst fra Oslo domkirke.

– Du spredte lys og fikk dem rundt deg til å skinne, skriver en.

Karakteristikker som «en fargeklatt» og «helt spesiell» går igjen. Flere skriver at han vil bli sterkt savnet og aldri glemt. Mange skriver at de ikke kjente ham personlig, men likevel følte at de kjente ham.

I Bergen har gatekunstnere hyllet Behn med et rundt 6 meter høyt og 15 meter bredt portrett malt på en vegg ved det gamle Biltilsynet i Fyllingsdalen. Det var Dagbladet som først omtalte saken.